Materiał przygotowany przez firmę Unum

Według danych Eurostatu 24,6 proc. mieszkańców Polski nie byłoby w stanie samodzielnie pokryć dużego, nieprzewidzianego wydatku. Poważna choroba, wypadek czy śmierć jednego z żywicieli rodziny mogą więc szybko zachwiać domowym budżetem, bo rachunki i zobowiązania nie znikają, a czasami wręcz rosną. Dlatego oszczędności i ubezpieczenie warto traktować jako dwa uzupełniające się elementy planu finansowego. Oszczędności pomagają realizować cele, a polisa ma ograniczyć ryzyko, że w trudnym momencie będziemy musieli przeznaczyć na bieżące potrzeby środki odkładane latami na edukację dzieci, mieszkanie czy emeryturę. Skala wypłat pokazuje, że taka ochrona ma bardzo konkretny wymiar: w 2025 r. zakłady ubezpieczeń na życie wypłaciły Polakom 17,5 mld zł świadczeń (dane: PIU). Ubezpieczenie nie konkuruje więc z oszczędzaniem. Pełni inną funkcję – pomaga chronić długoterminowe plany przed skutkami zdarzeń, których nie da się przewidzieć.

Materiał przygotowany przez firmę Unum