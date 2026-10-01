Informacja reklamowa UNIQA TFI SA

Polska się starzeje. Żyjemy coraz dłużej, a jednocześnie rodzi się zbyt mało dzieci, aby utrzymać dotychczasowe proporcje między osobami pracującymi a emerytami. W efekcie przyszłe świadczenia emerytalne mogą stanowić znacznie mniejszą część ostatnich zarobków niż obecnie. Dla- tego pytanie nie brzmi już, czy warto dodatkowo oszczędzać na emeryturę, lecz jak robić to możliwie najskuteczniej.

Jednym z najpopularniejszych sposobów długoterminowego budowania kapitału są konta IKE i IKZE. Ich największą zaletą są preferencje podatkowe. IKZE pozwala odliczyć wpłaty od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT, natomiast IKE umożliwia uniknięcie podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

Samo otwarcie konta jest proste. Znacznie trudniejsze okazuje się jednak podjęcie decyzji, jak inwestować przez wiele lat. A to właśnie sposób inwestowania w dużej mierze decyduje o tym, jakim kapitałem będziemy dysponowali po zakończeniu aktywności zawodowej. Możliwości jest wiele. Można samodzielnie wybierać akcje czy ETF-y. Takie podejście wymaga jednak czasu i specjalistycznej wiedzy. Nie każdy chce śledzić sytuację na rynkach, zastanawiać się nad składem portfela czy reagować na zmieniające się warunki gospodarcze.

Właśnie dlatego w UNIQA TFI postawiliśmy na prostotę. W ramach IKE i IKZE oferujemy Portfele Modelowe, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach chcących długoterminowo budować kapitał emerytalny bez konieczności samodzielnego zarządzania każdą decyzją inwestycyjną.

Każdy Portfel Modelowy składa się z odpowiednio dobranych funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Ich proporcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadały wiekowi oraz horyzontowi inwestycyjnemu klienta. W praktyce oznacza to, że inwestując w Portfel Modelowy, inwestuje się jednocześnie w kilka funduszy UNIQA TFI.

Portfele te opierają się na strategii cyklu życia. Jej założenie jest intuicyjne: im więcej czasu pozostaje do emerytury, tym większy udział w portfelu mogą stanowić aktywa oferujące wyższy potencjał wzrostu, głównie akcje. Wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego struktura inwestycji stopniowo staje się bardziej konserwatywna, zwiększając udział obligacji.

Dzięki temu inwestor nie musi samodzielnie zastanawiać się, kiedy ograniczyć udział akcji lub zmienić strukturę portfela. Strategia dostosowuje się do zmieniającego się horyzontu inwestycyjnego, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze – systematycznym budowaniu kapitału.

Osobom preferującym bardziej aktywne podejście do inwestowania UNIQA TFI oferuje również Portfel Indywidualny. W jego ramach dostępnych jest 15 subfunduszy inwestujących na rynkach krajowych i zagranicznych, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych oraz poziomach ryzyka. To inwestor sam decyduje o strukturze portfela. Co istotne, wybór pomiędzy Portfelem Modelowym a Portfelem Indywidualnym nie jest decyzją podejmowaną raz na zawsze. W miarę zmieniających się potrzeb, doświadczenia czy celów inwestycyjnych można swobodnie przejść z jednego rozwiązania do drugiego.

Dodatkowym atutem naszych rozwiązań są przejrzyste zasady i konkurencyjne koszty. W UNIQA TFI sam decydujesz, ile i kiedy wpłacasz. Minimalna wpłata wynosi 50 zł, a górną granicę wyznaczają jedynie ustawowe limity wpłat. Nie pobieramy opłat za założenie ani zamknięcie rachunku. Bezpłatne są również zmiany alokacji środków oraz konwersje pomiędzy subfunduszami. Nie pobieramy także opłat manipulacyjnych.

Niezależnie od wybranego rozwiązania najważniejsze jest jedno: zacząć. W długoterminowym oszczędzaniu największym sprzymierzeńcem inwestora pozostaje czas. To właśnie on pozwala wykorzystać siłę procentu składanego.

Informacja reklamowa UNIQA TFI SA