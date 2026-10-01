O możliwości utworzenia nad Wisłą stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych media donoszą już od jakiegoś czasu. Teraz w tej kwestii głos zabrał amerykański prezydent Donald Trump. Zapytany o to w czwartek, 1 października, przez dziennikarzy, odpowiedział, że taka możliwość brana jest pod uwagę przez jego administrację.

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– Rozpatrujemy tę kwestię. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc rozpatrujemy tę kwestię i to może się wydarzyć – powiedział Donald Trump.

Stała baza USA w Polsce możliwa już w 2029 roku

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, amerykańskie wojsko może stworzyć bazę Polsce już w 2029 roku. O sukcesie przedsięwzięcia zadecyduje decyzja rządu Donalda Trumpa o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w naszym kraju oraz tempo prac w polskim rządzie nad specustawą. Wsparcie w tych pracach deklaruje prezydent Karol Nawrocki.

„Przy zapewnieniu optymalnych warunków realizacja projektu mogłaby zakończyć się nawet w 2029 r.” – przewidują urzędnicy prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” o szczegóły prac nad stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce.

„Wybudowanie kompleksowej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy, ich rodzin oraz obsługi bazy to duże i złożone przedsięwzięcie, porównywalne z budową małego miasta. Wszystko zależy od wyniku rozmów prowadzonych na szczeblu międzyrządowym oraz dynamiki prac legislacyjnych i infrastrukturalnych, które są po stronie polskiego rządu” – zaznaczyło BBN.