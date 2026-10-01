Rząd Estonii zdecydował 1 października o zakazie tranzytu przez terytorium Estonii zboża pochodzącego z Rosji i Białorusi, objętego sankcjami państwowymi. Rosja poszukuje nowych tras eksportu zboża omijających Morze Czarne, ale estońskie porty nie będą jednymi z nich, podkreśla portal Delfi.

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„Rosja nie może prowadzić wojny i oczekiwać, że pomożemy utrzymać przepływ handlu. Nie pomożemy sfinansować ⁠jej wojny ani nie ułatwimy jej podtrzymywania agresji” – potwierdził w czwartek Margus Tsahkna, szef estońskiego MSZ w wypowiedzi na portalu społecznościowym.

Zboże z Rosji niechciane nad Bałtykiem

Stanowisko Estonii było tu jasne od początku. „Już we wrześniu stwierdziliśmy, że Rosja nie powinna planować transportu zboża przez Estonię. Teraz położymy temu kres i nałożymy sankcje państwowe. Nie zamierzamy łagodzić skutków wojny, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie” – dodał.

Do tej pory tranzyt rosyjskiego zboża przez Estonię praktycznie nie miał miejsca. Rosja poszukuje jednak nowych tras eksportowych i jest zainteresowana wykorzystaniem estońskich portów. Zakaz gwarantuje, że Estonia nie stanie się nowym szlakiem tranzytu dla rosyjskiego zboża.

„Wraz z Łotwą i Litwą pracujemy nad uniemożliwieniem tranzytu rosyjskiego zboża przez porty państw bałtyckich. Państwa bałtyckie nie mogą pozwolić na to, by rosyjska gospodarka militarna była wspierana kosztem naszych portów” – podkreślił Tsahkna.

W 2024 r. Unia Europejska wprowadziła cła na produkty zbożowe z Rosji i Białorusi, aby uniemożliwić ich eksport do UE. Cła nie uniemożliwiają jednak całkowicie tranzytu zboża przez kraje UE do państw trzecich.

Zakaz jest wdrażany poprzez nowelizację rezolucji rządu nr 93 z 29 września 2022 r. „W sprawie wprowadzenia sankcji w postaci zakazu zakupu towarów w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, popieraną przez Republikę Białorusi”. Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w estońskim monitorze rządowym Riigi Teataja.

Zboże płynie w rosyjskiej Arktyce

Po celnych atakach Ukrainy na rosyjskie terminale zbożowe, rosyjscy eksporterzy zmieniają szlaki dostarczania za granicę swojego zboża z terminali towarowych nad Morzem Czarnym i Azowskim na porty bałtyckie i arktyczne. Wariant arktyczny, a dokładniej jeden port – Murmańsk, jest i drogi, i logistycznie trudny i ograniczony czasowo (zamarzanie Oceanu Lodowatego już się zaczęło). Do tego sam Murmańsk, który nie był nigdy wykorzystywany do transportu zboża, ma niedostateczną bazę przechowalniczą.

W Rosji trwa gorączkowe przebudowywanie terminali węglowych i nawozowych na zbożowe. Eksperci ostrzegają, że może się to odbić na samym surowcu i jego jakości, jeżeli przebudowa zostanie wykonana niechlujnie i w terminalu np. węglowym pozostanie węglowy osad, pył itp., a następnie będzie tam magazynowane zboże.

W tej sytuacji rosyjskie firmy coraz więcej zboża starają się przeładować w portach bałtyckich republik – Litwy, Łotwy i Estonii.