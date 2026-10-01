Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawił zarzuty byłemu wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Jarosławowi Sz. Dotyczą popełnienia pięciu czynów wypełniających znamiona przestępstw: zgwałceni, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej oraz usiłowanie doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. Do przestępstw miało dochodzić od grudnia 2022 r. do lutego 2025 r.

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Podejrzany o przestępstwa seksualne wykładowca milczy

W czwartek przeprowadzono z udziałem podejrzanego czynności procesowe. Jarosław Sz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiadania na pytania.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz zobowiązał go do stawiennictwa raz w tygodniu we właściwej jednostce policji. Były wykładowca ma też zakaz zbliżania się na odległość 100 metrów do pokrzywdzonych oraz zakaz kontaktowania się z nimi bezpośrednio oraz za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z obowiązkiem zatrzymania paszportu podejrzanego.

Jarosławowi Sz. grożą kary od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności.

- Z uwagi na dobro pokrzywdzonych Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie przewiduje szerszego komunikowania o szczegółach sprawy – zaznaczył prok. Skiba.