Rozgłośnia podaje, że do zatrzymania doszło w wyniku zgłoszenia, jakie wpłynęło na numer alarmowy. Informator przekazał, ze autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być pijany. Osobową Kię, której dotyczyło zgłoszenie, zatrzymali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Czytaj więcej

Pijany prokurator na motocyklu. Świadkowie uniemożliwili mu jazdę.
Prawo karne
Świadkowie zabrali mu kluczyki. Pijany prokurator z zarzutami

Prokurator w wysokim stanie nietrzeźwości jechał autostradą

Auto prowadził 53-letni kierowca, który miał prawie 3 promile. Przypomnijmy, że w Polsce nie wolno wsiadać za kółko przy poziomie od 0,2 do 0,5 promila we krwi (od 0,1 do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu). Złamanie zakazu jest wykroczeniem. Natomiast odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega stan nietrzeźwości, który zachodzi przy przekroczeniu 0,5 promila alkoholu we krwi (0,25 mg/l w wydychanym powietrzu).

Podczas kontroli mężczyzna miał poinformować funkcjonariuszy, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, o sprawie powiadomiono jego przełożonego. Prokuratorowi grozi  kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na min. 3 lata oraz konfiskata auta.

Czytaj więcej

„Jeśli mi pobierzesz krew, to cię zniszczę”. SN orzekł ws. pijanego prokuratora
Prawnicy
„Jeśli mi pobierzesz krew, to cię zniszczę”. SN orzekł ws. pijanego prokuratora

Przypomnijmy, że to kolejny podobny przypadek w tym miesiącu. 6 września przed wiejskim sklepem pod Bydgoszczą został zatrzymany zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy Dominik M. Przyjechał tam motocyklem. Świadkowie zauważyli, że zachowuje się, jakby był pijany. Uniemożliwili mu dalszą jazdę zabierając kluczyki do motocykla i zawiadomili policję.  Analiza próbek krwi wykazała obecność alkoholu etylowego  w stężeniach odpowiednio 1,10 promila, 0,97 promila oraz 0,88 promila. 