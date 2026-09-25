Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, 14 lipca policja została wezwana przez sędziów TK Marcina Dziurdę i Krystiana Markiewicza, gdyż nie zostali oni wpuszczeni do budynku Trybunału Konstytucyjnego, w którym miało się odbyć Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Prezes Trybunału pozwolił wejść tylko dwojgu, też zresztą nieuznawanych przez siebie sędziów: Annie Korwin-Piotrowskiej oraz Maciejowi Taborowskiemu. Nie mogli oni jednak uczestniczyć w obradach jako pełnoprawni sędziowie, a jedynie „jako goście”, bez prawa do głosowania. Wezwani funkcjonariusze spisali osoby odpowiedzialne za zajście. Na miejsce zdarzenia przyjechał też prokurator.

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Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył pełnomocnik prezesa TK. Sam Bogdan Święczkowski stwierdził, że jest to „kolejny przejaw ustrojowego zamachu stanu”. - Nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby prokuratorowi udział w interwencji policyjnej. Takie rzeczy są niebywałe w demokratycznym państwie prawa i jest to przejaw totalitaryzmu – mówił prezes TK na antenie Radia Maryja.

Prokuratura: działania policji i prokuratora mieściły się w ramach procedury karnej

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. – Po przeanalizowaniu zgromadzonych w tej sprawie materiałów prokurator uznał, że zdarzenia w Trybunale Konstytucyjnym z 14 lipca nie mają znamion czynu zabronionego i odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Prokurator zapytany, czy w tej sprawie był przesłuchiwany prezes TK lub sędziowie TK, powiedział, że nie było takiej potrzeby, ponieważ decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa została podjęta na podstawie zgromadzonych dokumentów.

W decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa olsztyńska prokuratura wskazała, że działania policji i prokuratora Prokuratury Krajowej „były podjęte w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym i mieściły się w ramach określonych przepisami procedury karnej”. Jak zaznaczono, już w kwietniu 2026 r. w Prokuraturze Krajowej zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia praw czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja olsztyńskiej prokuratury nie jest prawomocna.