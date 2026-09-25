Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu, prokurator Małgorzata Taciuch-Kura przekazała w piątek, że sformułowane zostały już zarzuty pod adresem 31-letniego obywatela Ukrainy, Ihora M. Do ich ogłoszenia podejrzanemu na razie jednak nie doszło ze względu na stan zdrowia mężczyzny, który jest obecnie hospitalizowany. Ma on usłyszeć zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa, usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

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Jak przekazano, zostali powołani biegli, którzy ocenią, czy będzie możliwe przeprowadzenie czynności postawienia zarzutów jeszcze dzisiaj. – Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu. Z takim wnioskiem prokurator już wystąpił także do sądu – powiedziała prok. Małgorzata Taciuch-Kura.

Prokuratura potwierdziła w piątek, że podejrzany w nocy 23 września wjechał do Polski przez przejście drogowe w Świecku z terenu Niemiec. Stamtąd udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Granicy jednak nie przekroczył, bowiem, jak przekazała prok. Małgorzata Taciuch-Kura, jego pojazd nie posiadał obowiązkowego OC. Z Korczowej miał zostać przewieziony prywatnym samochodem do Jarosławia.

Premier: sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa

Do ataku nożownika doszło w czwartek rano na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Policja przyjechała na miejsce około 9.30. Zaatakowani zostali trzej księża i dwie osoby świeckie. Policja poinformowała, że jeden z duchownych nie przeżył. Pozostali ranni – trzech mężczyzn i jedna kobieta – zostali przewiezieni do szpitala. Troje pozostaje w nim nadal, jedna osoba przeszła dwie operacje ratujące życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym, kolejna wróciła do miejsca zamieszkania.

Sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M., został zatrzymany na miejscu zdarzenia, znaleziono przy nim nóż. Na razie nieznane są jego motywy.

Do sprawy odniósł się w czwartek premier Donald Tusk. „Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.” – napisał na X szef rządu.

W Jarosławiu do końca tygodnia wprowadzono żałobę.