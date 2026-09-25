W górach w pobliżu miejscowości Hallstatt archeolodzy natrafili na około 300 metrów tuneli oraz komór, które powstawały wraz z postępem prac górniczych prowadzonych w tym miejscu – pisze portal Popular Mechanics. Dawni mieszkańcy podążali za złożami soli, schodząc coraz głębiej pod ziemię. Według ekspertów największe komory miały około 24 m szerokości i blisko 20 m wysokości.

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Sól wydobywano tam już 7300 lat temu

Pierwsi neolityczni mieszkańcy prawdopodobnie rozpoczęli eksploatację soli niedługo po osiedleniu się w tym rejonie. Produkcja osiągnęła najwyższy poziom około 1200 roku p.n.e., pod koniec epoki brązu. Z kopalni pozyskiwano wówczas nawet 1,5 tony soli dziennie.

Działalności górników nie przerwały nawet poważne osuwiska, które wielokrotnie niszczyły część wyrobisk. Daniel Brandner, który kierował podziemnymi wykopaliskami z ramienia Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, stwierdził, że dawna społeczność była w stanie wznowić wydobycie w ciągu zaledwie kilku lat.

Archeolodzy trafili na narzędzia sprzed tysięcy lat

Na dnie komór zalega miejscami niemal 9-metrowa warstwa osadów i pozostałości po wydobyciu. Archeolodzy znaleźli tam połamane narzędzia sprzed kilku tysięcy lat. Ich trzonki były mocowane na różne sposoby, co zdaniem badaczy świadczy o tym, że prehistoryczni górnicy eksperymentowali z konstrukcją narzędzi. O neolitycznych początkach kopalni świadczą z kolei kilofy wykonane z kamienia i poroża, które znaleziono w innych miejscach.

W tunelach zachowały się również fragmenty ubrań, drewniane miski z resztkami jedzenia, nadpalone sosnowe drzazgi, a nawet ludzkie odchody. Przetrwały one do naszych czasów właśnie dzięki właściwościom soli, która uchroniła je przed rozkładem. Archeolodzy zamierzają szukać kolejnych tuneli. Chcą również lepiej przyjrzeć się znaleziskom, które odkryli pod ziemią, aby móc dokładniej odtworzyć obraz prehistorycznego górnictwa.