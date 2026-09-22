W ostatnich latach wyraźnie wzrosło stosowanie leków oddziałujących na receptor GLP-1, w tym semaglutydu, dostępnego pod nazwami Ozempic i Wegovy, oraz tirzepatydu sprzedawanego jako Mounjaro. Początkowo stosowano je w leczeniu cukrzycy typu 2, a następnie otyłości lub obu tych schorzeń jednocześnie. Z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii wynika, że przyjmuje je około 3 proc. pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

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Leki GLP-1 a znieczulenie. Co wykazało badanie?

Nowe badanie, przedstawione podczas dorocznego zjazdu Association of Anaesthetists w Liverpoolu i opublikowane w czasopiśmie „Anaesthesia”, wskazuje, że u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ryzyko regurgitacji jest 11-krotnie wyższe w przypadku osób przyjmujących leki z grupy GLP-1 RA w porównaniu z tymi, którzy ich nie biorą (choć bezwzględne ryzyko tego powikłania pozostaje niewielkie). Badanie zostało przeprowadzone przez dr. Kariema El-Boghdadly’ego z Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust i King’s College London (Wielka Brytania) oraz jego współpracowników.

Regurgitacja polega na biernym, niezależnym od woli cofaniu się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, gardła lub jamy ustnej. Nie towarzyszy jej odruch wymiotny ani gwałtowne skurcze mięśni brzucha charakterystyczne dla wymiotów. Może prowadzić do podrażnienia gardła, uszkodzenia szkliwa zębów czy problemów z drogami oddechowymi.

Wielu pacjentów (ponad 40 proc. w omawianym badaniu) uzyskuje recepty za pośrednictwem aptek internetowych, co odróżnia te leki od innych preparatów przepisywanych zazwyczaj przez lekarzy pierwszego kontaktu lub w ramach opieki szpitalnej. Pacjenci w Wielkiej Brytanii są na ogół świadomi zaleceń dotyczących powstrzymania się od jedzenia i picia przed operacjami wymagającymi znieczulenia.

Jednym z efektów działania leków GLP-1 jest spowolnienie opróżniania żołądka. Oznacza to, że mimo przestrzegania zaleceń dotyczących niejedzenia i niepicia przed operacją może w nim pozostać treść pokarmowa. Istnieje bowiem ryzyko, że u pacjentów przyjmujących te leki przed operacją żołądek nie opróżni się prawidłowo przed zabiegiem. To z kolei zwiększa ryzyko zarzucania treści żołądkowej, która może przedostać się do płuc – zjawisko to określane jest mianem aspiracji do płuc.

Powikłania są około 11 razy częstsze u pacjentów przyjmujących leki GLP-1

Badacze zebrali dane 47 039 dorosłych pacjentów ze 119 brytyjskich ośrodków. Byli oni poddawani zabiegom planowym lub w trybie nagłym, wymagającym opieki anestezjologa. Pacjentów weryfikowano pod kątem przyjmowania leków GLP-1 RA w okresie 3 miesięcy poprzedzających dany zabieg. Analizowano również informacje o zabiegach, znieczuleniu i wynikach leczenia, w tym wystąpieniu regurgitacji oraz aspiracji.

Stosowanie tych preparatów zgłosiło 1348 osób, czyli 2,9 proc. badanych. Postępowanie okołooperacyjne było zróżnicowane pod względem odstawienia leku, prowadzenia znieczulenia i zabezpieczenia dróg oddechowych. Częstość występowania aspiracji do płuc i/lub regurgitacji w grupie pacjentów nieprzyjmujących GLP-1 RA wyniosła 57/45 691 (0,12 proc.), natomiast w grupie przyjmującej te leki – 19/1348 (1,41 proc.) (w tym 17 przypadków regurgitacji i 2 przypadki aspiracji). Oznacza to, że w niniejszym badaniu ryzyko wystąpienia tych powikłań u osób przyjmujących GLP-1 RA było 11-krotnie wyższe.

Ogółem leki GLP-1 RA przyjmował 1 na 36 pacjentów poddawanych znieczuleniu. Ponad 40 proc. z nich otrzymywało lek z innych źródeł niż lekarz rodzinny czy specjalista, a najczęstszym wskazaniem do stosowania była kontrola masy ciała. Częstość występowania aspiracji do płuc i/lub regurgitacji u osób przyjmujących GLP-1 RA wynosiła 1 na 71 przypadków; zdarzenia te najczęściej odnotowywano podczas wybudzania ze znieczulenia.

Odstawianie leków przed operacją. Praktyka różni się od wytycznych

Badanie ujawniło znaczne różnice w postępowaniu okołooperacyjnym – zarówno w kwestii odstawiania leków, jak i prowadzenia znieczulenia oraz zabezpieczania dróg oddechowych. Niemal jednej trzeciej pacjentów zalecono przerwanie terapii przed zabiegiem. Najczęściej trwało to od 8 do 14 dni.

Praktyka ta jest sprzeczna z krajowymi wytycznymi Association of Anaesthetists, które zalecają kontynuowanie stosowania agonistów receptora GLP-1 (GLP-1 RA) w okresie okołooperacyjnym, ponieważ przerwa krótsza niż 3–4 tygodnie może okazać się niewystarczająca do ustąpienia wpływu tych leków na opróżnianie żołądka. Biorąc pod uwagę, że okres półtrwania eliminacji tirzepatydu i semaglutydu wynosi odpowiednio 5 i 7 dni, do skutecznego wyeliminowania tych leków z organizmu konieczne byłoby ich odstawienie na okres odpowiednio 25 i 35 dni (pięciu okresów półtrwania). Nie jest jednak jasne, jak długo należy wstrzymywać się z ich przyjmowaniem przed zabiegiem, aby ograniczyć ryzyko zalegania treści żołądkowej. Autorzy podkreślają, że do powikłań u osób przyjmujących leki z grupy GLP-1 RA dochodziło mimo stosowania metod zabezpieczenia dróg oddechowych, które mogą ograniczać ryzyko aspiracji treści żołądkowej do płuc oraz regurgitacji.

„Choć nasze wyniki sugerują, że stosowanie leków GLP-1 RA wiąże się z 11-krotnym wzrostem częstości występowania aspiracji treści żołądkowej lub regurgitacji, nie można jednoznacznie stwierdzić związku przyczynowo-skutkowego; obserwowana zależność może wynikać z nieuwzględnionych czynników zakłócających. Na przykład otyłość i cukrzyca są znanymi czynnikami ryzyka aspiracji i występowały częściej w badanej przez nas grupie pacjentów otrzymujących leki GLP-1 RA. Ponadto nasze dane mogą zaniżać rzeczywistą częstość występowania aspiracji i regurgitacji u pacjentów nieprzyjmujących tych leków” – zauważają.

Autorzy podkreślają, że o przyjmowaniu leków GLP-1 należy informować personel medyczny przed każdym zabiegiem wymagającym znieczulenia, niezależnie od tego, skąd pochodzą preparaty. W związku z rosnącą popularnością terapii GLP-1 RA, dobrą praktyką dla anestezjologów jest uwzględnienie w wywiadzie przedznieczuleniowym pytania o przyjmowanie tych preparatów.