Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu podkreśliła, że rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych, które mają zawarte kontrakty z NFZ-em. Jak dodała, limit zarobków medyków będzie dotyczył umów o pracę, ale też kontraktów B2B.

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– Propozycja, która dzisiaj znalazła się w projekcie, to 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne – albo są to transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach – wyjaśniła Sobierańska-Grenda.

Podmioty lecznicze będą miały 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. – Natomiast wszystkie nowo zawierane (umowy – przyp. red.) w okresie miesiąca po opublikowaniu (ustawy) już muszą być zawierane na zasadach obowiązujących w ustawie – doprecyzowała szefowa MZ.

Donald Tusk zapowiada koniec wyzyskiwania NFZ i apeluje do prezydenta

Przed posiedzeniem rządu głos w sprawie projektów przygotowanych przez resort zdrowia zabrał premier Donald Tusk. Podkreślił, że najważniejsze z proponowanych rozwiązań uniemożliwią dalsze wyzyskiwanie NFZ, m.in. poprzez nieuzasadnione, wysokie zarobki czy nieścisłości w czasie pracy lekarzy. Podał przykłady: ortopedy z Grójca, który zarobił 3,2 mln zł w ciągu roku i medyka z Braniewa, który zadeklarował, że w ciągu doby przepracował 72 godziny.

Jak zaznaczył, Polacy uważają, że lekarze powinni zarabiać dobrze – co będzie nadal możliwe po reformie systemu ochrony zdrowia. Przypomniał, że projekt zakłada maksymalne zarobki w publicznym systemie (w przypadku pracy na dwóch etatach) na poziomie ponad 70 tys. zł miesięcznie brutto, co rocznie daje ok. 900 tys. zł brutto. Zaznaczył, że jest to wynagrodzenie „nie tylko godne, ale jedno z najwyższych w Europie”.

Tusk zaapelował też do prezydenta, aby podpisał ustawy, które jak stwierdził będą sprzyjać pacjentom i systemowi zdrowia. - Panie prezydencie, jeszcze raz przypominam: na zdrowie te pieniądze – zaznaczył.