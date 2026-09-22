Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europion Polska na zlecenie portalu Onet, 45,4 proc. badanych uważa, że bezpieczeństwo na polskich drogach poprawiło się w ciągu ostatnich pięciu lat (12,3 proc. wskazało opcję „zdecydowanie się poprawiło”, a 33,1 proc. „raczej się poprawiło”). Przeciwnego zdania jest 22,9 proc. ankietowanych, natomiast 21,4 proc. uważa, że sytuacja nie uległa zmianie. Odpowiedzi „nie mam zdania” udzieliło 10,3 proc. uczestników badania.

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Polacy dostrzegają poprawę na drogach, ale chcą surowszych kar

Mimo pozytywnej oceny zmian z ostatnich lat, Polacy w większości popierają dalsze zaostrzanie sankcji drogowych. Za podwyższeniem kar dla kierowców łamiących przepisy opowiada się 61 proc. badanych (38,4 proc. – „zdecydowanie tak”, 22,6 proc. – „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 15,1 proc. ankietowanych, a 17,4 proc. ocenia obecny poziom kar jako odpowiedni.

W badaniu opublikowanym przez Onet ankietowani wskazali kluczowe czynniki zagrażające bezpieczeństwu drogowemu. Na pierwszym miejscu znalazła się jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, na którą wskazało 71,6 proc. badanych. Drugim najczęściej wymienianym zagrożeniem jest nadmierna prędkość (65,1 proc.).

Wśród pozostałych czynników Polacy wymieniali głównie korzystanie z telefonu podczas jazdy (39,9 proc.) oraz agresję i brawurę kierowców (36,9 proc.).

Poparcie dla konfiskaty pojazdów i nowych fotoradarów

Wśród rozwiązań mogących poprawić sytuację na drogach ankietowani najczęściej wybierali surowsze kary za jazdę pod wpływem alkoholu, w tym konfiskatę pojazdu (53,9 proc.), oraz częstsze kontrole trzeźwości (48,7 proc.). Wyższe mandaty za przekroczenie prędkości popiera 40,9 proc. badanych, a montaż większej liczby fotoradarów i urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości – 27,8 proc.

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Szczegółowe pytania dotyczące infrastruktury kontrolnej wykazały, że za zwiększeniem ogólnej liczby fotoradarów opowiada się 54 proc. badanych (22,8 proc. „zdecydowanie tak”, 31,3 proc. „raczej tak”). Przeciwne zdanie wyraziło 19,6 proc. osób, a 18,9 proc. uznało obecną ich liczbę za wystarczającą.

Wysokość i nieuchronność kary kluczowe dla kierowców

Pytani o to, co najskuteczniej skłania do przestrzegania przepisów, Polacy najczęściej wskazywali na wysokość kary – im surowsza, tym lepsza (30,6 proc.) oraz nieuchronność ukarania (25,2 proc.). Zdaniem 18,5 proc. badanych na kierowców nie działa żaden czynnik, gdyż jest to kwestia charakteru. Mniejsze znaczenie przypisano edukacji (10,2 proc.) oraz poprawie infrastruktury (9 proc.).

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