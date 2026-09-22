Spośród 2,3 tys. aktywnych firm z branży lotniczej, widniejących w rejestrach Głównego Urzędu Statystycznego, jedynie 31 figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. Ich łączne zaległości wynoszą 772 tys. zł. W przeliczeniu na wszystkie aktywne przedsiębiorstwa z tej branży daje to średnio zaledwie 333 zł długu na firmę – najmniej spośród analizowanych przez KRD sekcji PKD.

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Z wyliczeń KRD, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wynika, że relatywnie niskie zadłużenie przypada także na firmy zajmujące się oprogramowaniem i informatyką – 849 zł na przedsiębiorstwo, edukacją – 869 zł – oraz usługami związanymi z opieką społeczną – 899 zł.

Dostawcy wody z największymi długami

Na przeciwnym biegunie znajdują się firmy świadczące usługi komunalne. Choć pod względem łącznej wartości zaległości liderem pozostaje handel, którego długi sięgają 2,7 mld zł, po przeliczeniu ich na liczbę aktywnych firm najwyżej plasuje się sekcja obejmująca dostawę wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami.

Średnie zadłużenie przypadające na aktywną firmę wynosi tam 14,8 tys. zł. To niemal czterokrotnie więcej niż średnia dla wszystkich porównywanych branż, wynosząca 3,86 tys. zł.

Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, zwraca uwagę, że dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami należą do najbardziej kapitałochłonnych segmentów gospodarki komunalnej.

– Według danych PKO Banku Polskiego inwestycje spółek publicznych z pięciu głównych branż gospodarki komunalnej wzrosły w 2025 r. o 11,8 proc. W samej branży wodno-kanalizacyjnej nakłady inwestycyjne podmiotów publicznych zwiększyły się o 9,5 proc. rok do roku, a w gospodarce odpadami o 28,5 proc. w sektorze publicznym i o 17,3 proc. w prywatnym – przytacza dane ekspert KRD.

– Tak duża skala inwestycji oznacza zarazem większą wrażliwość firm na wzrost kosztów, droższe finansowanie i opóźnienia w realizacji projektów. Może to przełożyć się na problemy z płynnością i narastanie zaległości – dodaje.

Węgiel niechlubnym rekordzistą

Wysoko w zestawieniu znajdują się również firmy z sekcji „rolnictwo i leśnictwo” oraz „górnictwo i wydobywanie”. W rolnictwie spośród 24,7 tys. aktywnych podmiotów 4,2 tys. figuruje w rejestrze dłużników, a średni dług przypadający na firmę wynosi 12,2 tys. zł. W górnictwie w KRD widnieje 411 dłużników, a średnie zadłużenie przypadające na przedsiębiorstwo sięga 10,1 tys. zł.

Znacznie bardziej wyrazisty obraz daje jednak szczegółowe rozbicie działalności firm na 83 kategorie PKD. Zdecydowanymi rekordzistami okazują się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego. Średni dług przypadający na firmę wynosi tam aż 123,7 tys. zł. To ponad cztery razy więcej niż w drugiej najbardziej zadłużonej kategorii – gospodarowaniu odpadami – gdzie przeciętna wartość zaległości sięga 30,3 tys. zł.

Co ciekawe, w trzech wysoko zadłużonych branżach – dostawie wody, rolnictwie i górnictwie – odsetek przedsiębiorstw, które nie regulują swoich zobowiązań na czas, jest bardzo podobny. Waha się od 5,8 do 6,5 proc., co oznacza, że z zaległościami mierzy się mniej więcej co 16. firma.

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Najczęściej zadłużone firmy z HoReCa

Inaczej wygląda zestawienie, gdy porównamy liczbę dłużników z liczbą wszystkich aktywnych przedsiębiorstw. Tu zdecydowanym liderem jest zakwaterowanie i gastronomia. Na każde 1000 działających firm z tego sektora aż 196 figuruje w rejestrze dłużników. Niewiele niższy wskaźnik notują transport i gospodarka magazynowa – 190 na 1000 firm. W rolnictwie i górnictwie jest to po 171 dłużników na 1000 przedsiębiorstw.

Zdaniem Emanuela Nowaka, eksperta firmy faktoringowej NFG, duża podatność sektora HoReCa na problemy z płatnościami wynika m.in. z sezonowości działalności, wysokiego udziału kosztów stałych oraz niewielkiego bufora finansowego mniejszych przedsiębiorstw.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych z końca pierwszego kwartału. Według GUS działało wówczas w Polsce 2,9 mln aktywnych przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę stanowiły firmy handlowe, które odpowiadały za 16,7 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych.