W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Nadzieja na pokój obniża ceny ropy

Rosnąca nadzieja na postęp w rozmowach pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem doprowadziła w poniedziałek do wyraźnego spadku cen surowców. Ropa Brent taniała o ponad 4 proc., a cena baryłki zeszła poniżej 100 dol.. Na giełdzie w Amsterdamie ceny gazu spadły natomiast z ponad 79 do około 73,5 euro za MWh.

Inwestorzy liczą na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. W Nowym Jorku rozpoczęła się sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której uczestniczy prezydent Iranu Masoud Pezeshkian. Donald Trump zasugerował możliwość spotkania z irańskim przywódcą, co dodatkowo zwiększyło oczekiwania na negocjacje.

Istotne może być również zaplanowane na ten tydzień spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Jednym z tematów rozmów ma być sytuacja na Bliskim Wschodzie i możliwość zwiększenia presji gospodarczej na Teheran. 

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Ropa droga, ale inwestorzy zakładają, że uda się uniknąć katastrofy
Ropa
Ropa droga, ale inwestorzy zakładają, że uda się uniknąć katastrofy

Ekonomiści za zmianami w systemie emerytalnym. Polska szybko się starzeje

Starzenie się polskiego społeczeństwa będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla gospodarki w kolejnych dekadach. Według raportu OECD do 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce może zmniejszyć się o około 37 proc. – z 23 do 14,5 mln.

Uczestnicy Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” wskazują, że konieczne mogą być zmiany systemowe, w tym dotyczące wieku emerytalnego. Wśród propozycji pojawia się zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego stopniowe podnoszenie wraz z wydłużaniem się długości życia.

Jak podkreśla prof. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, takie zmiany powinny być wprowadzane stopniowo i w dłuższej perspektywie. Problem demografii będzie wpływał nie tylko na system emerytalny, ale również na rynek pracy, finanse publiczne i potencjał wzrostu polskiej gospodarki.

Chiny i USA szykują grunt pod spotkanie Trumpa i Xi Jinpinga

Rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Chin mają przygotować grunt pod zaplanowane na ten tydzień spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że jego rozmowy z wicepremierem Chin He Lifengiem dotyczące sztucznej inteligencji, handlu i inwestycji były bardzo udane.

Obie strony miały zgodzić się na współpracę przy wypracowaniu wspólnego stanowiska dotyczącego zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. W tle pozostają jednak kwestie handlowe i napięcia między dwiema największymi gospodarkami świata.

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Donald Trump i Xi Jinping 9 listopada 2017 po rozmowach w Pekinie. Kolejne spotkanie zaplanowano na
AI
Twórcy AI chcą spowolnić jej rozwój. Chiny widzą w tym pułapkę

WIG20 z kolejnym rekordem. Polska giełda reaguje na spadek cen ropy

Poniedziałek przyniósł kolejny rekord na warszawskiej giełdzie. WIG20 w trakcie sesji przebił poziom 4200 pkt., a indeks szerokiego rynku przekroczył 158 tys. pkt.. Reakcja rynku była szczególnie interesująca w kontekście piątkowej decyzji Moody’s o obniżeniu ratingu Polski. Analitycy zwracają uwagę, że dotychczasowa ocena Moody’s była wyższa niż ratingi przyznawane Polsce przez Fitch i S&P, dlatego sama decyzja nie wywołała gwałtownej przeceny aktywów.

Jednocześnie spadały rentowności polskich obligacji. Oprocentowanie dziesięcioletnich papierów skarbowych wynosiło w poniedziałkowe popołudnie około 6,2 proc. Umacniał się także złoty. Jednym z czynników wspierających krajowy rynek był spadek cen ropy, który może ograniczać presję inflacyjną i poprawiać perspektywy dla gospodarki.

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Hossa w Warszawie. Indeksy pofrunęły po nowe rekordy
Giełda
Hossa w Warszawie. Indeksy pofrunęły po nowe rekordy

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.