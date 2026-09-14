„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu
W debacie, którą prowadził Paweł Czuryło z „Rzeczpospolitej” (z lewej), wzięli udział: prof. Andrzej Rzońca, ekonomista z SGH (stoi), Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, oraz Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej
Partner debaty: Związek Banków Polskich
Dyskusję o przyszłości ochrony konsumentów na rynku kredytowym otworzyła prezentacja prof. Andrzeja Rzońcy. Ekonomista z SGH zaczął od rozróżnienia, które wracało potem przez całą debatę: problemem nie jest sam dług.
– Kredyt co do zasady wspiera dobrobyt, pozwala wygładzać konsumpcję, a więc uniezależniać ją od przejściowych wahań w dochodzie. Problem zaczyna się wtedy, gdy dług przestaje wypełniać tę funkcję – mówił prof. Rzońca. Spirala zadłużenia powstaje w momencie, w którym nowy dług zaciągany jest po to, żeby obsłużyć albo zrefinansować dług wcześniejszy.
Prowadzi do tego pięć wzmacniających się mechanizmów: błędna ocena zdolności kredytowej, wstrząsy w dochodzie np. w wyniku utraty pracy czy rozpadu związku, szoki makroekonomiczne, rolowanie długu i mechanizmy behawioralne. – Badania pokazują, że brak samokontroli znaczy znacznie więcej niż brak wiedzy finansowej – zwrócił uwagę prof. Rzońca. Za najgroźniejszy uznał pierwszy z tych mechanizmów, zwłaszcza gdy kredytodawca nie widzi wszystkich zobowiązań klienta w innych instytucjach.
Z opóźnienia sięgającego 60 dni wychodzi w kolejnym miesiącu 15 proc. dłużników, z opóźnienia do 90 dni – 9 proc., a powyżej 90 dni – już tylko 1,4 proc. – Im głębiej ktoś wpadnie w zadłużenie, tym mniejsza szansa, że sam się z niego wydostanie – podsumował Rzońca.
W skali makro obraz Polski wygląda korzystnie. Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych to około 20 proc. PKB, podczas gdy w Europie Zachodniej od 60 do 90 proc. Od 2019 r. ubyło niemal miliona kredytobiorców, a indeks zaległych płatności na koniec 2025 r. był najniższy od 2017 r. Jednocześnie prawie 2,4 mln osób ma łącznie ponad 81 mld zł zaległych zobowiązań, a co miesiąc 20 tys. osób wpada po raz pierwszy w opóźnienie powyżej 90 dni.
Prof. Rzońca zwrócił uwagę na niepokojącą strukturę sprzedaży pożyczek krótkoterminowych. – 67 proc. sprzedaży pożyczek do 60 dni to w praktyce refinansowania. Przeciętny klient zaciąga ich ponad dziesięć w ciągu roku. To mechanizm rolowania w czystej postaci – mówił. Wśród klientów wyłącznie bankowych zaległości powyżej 90 dni ma mniej niż 6 proc., wśród korzystających i z banków, i z firm pożyczkowych 29 proc., za to wśród klientów samych firm pożyczkowych – aż 37 proc.
Koszty spirali to od około miliarda do prawie 7 mld zł rocznie. Prof. Rzońca zastrzegł, że to ostrożny szacunek i zaznaczył, że w Polsce nie ma obecnie ryzyka kryzysu finansowego, który te koszty podbiłby o dwa rzędy wielkości.
Sektor bankowy patrzy na problem przez pryzmat procesu oceny zdolności kredytowej, w szczególności w kontekście wdrażanej dyrektywy o kredycie konsumenckim. – CCD2 zupełnie zmienia paradygmat oceny zdolności kredytowej. Nakłada na kredytodawców jeszcze większe obowiązki, ponieważ de facto przerzuca na nich odpowiedzialność za decyzję konsumenta. Zgodnie z dyrektywą ocena zdolności kredytowej ma ochronić konsumenta przed przekredytowaniem – mówiła Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. – Jeśli w procesie oceny zdolności kredytowej bank nie będzie miał dostępu do informacji o wszystkich zobowiązaniach konsumenta, nie będziemy w stanie realizować tego celu – wskazała.
Problem narasta wraz z rozwojem usług poza sektorem bankowym. Wachnicka przypomniała w tym kontekście wejście na rynek produktów typu „kup teraz, zapłać później” (ang. „buy now, pay later”, BNPL). – Na początkowym etapie one w ogóle nie były komunikowane jako zobowiązania, tylko jako inna forma płatności. W przypadku nowych usług finansowych klient bardzo często nie ma świadomości, że zaciąga zobowiązanie, choć w istocie jest to produkt kredytowy – mówiła.
Bankom przy implementacji CCD2 zależy na zapewnieniu efektywnego systemu wymiany informacji. Ponieważ coraz więcej zobowiązań finansowych jest zaciąganych poza sektorem bankowym, system wymiany informacji musi być kompleksowy i sukcesywnie uzupełniany o kolejne sektory i kolejne zobowiązania, żeby można było uzyskać pełny obraz. Ma to również znaczenie z perspektywy samego konsumenta, który w jednej bazie może w łatwy sposób uzyskać kompleksowe informacje o swoich zobowiązaniach – tłumaczyła.
Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej, wskazał, że „największa luka dotyczy nabywców wierzytelności”. – Bankom nie opłaca się trzymać niespłaconych kredytów na bilansie, więc je sprzedają. Wtedy te informacje znikają z bazy BIK i już do niej nie wracają. Częściowo trafiają do biur informacji gospodarczej, ale nie w całości. Cesja wierzytelności nie oznacza zakończenia zobowiązania, zmienia się jedynie jego wierzyciel – mówił.
Odwołał się do zagranicznych doświadczeń związanych z wdrażaniem usług BNPL. – W Wielkiej Brytanii czy Australii ludzie traktowali odroczone płatności jako metodę płatniczą, zapominali je spłacać i potem nie dostawali kredytów hipotecznych. U nas firmy BNPL podchodzą do komunikacji z klientami bardzo odpowiedzialnie, jak dotąd płatności BNPL nie są przyczyną przekredytowania – mówił.
Grzelczak wskazał polski model systemu wymiany informacji jako optymalny, w którym biuro jest własnością banków, ale pod silną kontrolą państwa (57 proc. akcjonariatu stanowią banki państwowe). Przeciwstawił go modelowi państwowemu (Węgry) i rynkom z wieloma konkurującymi biurami (USA, Wielka Brytania, Czechy). – Ten ostatni model wydaje się atrakcyjny, bo jest duża konkurencja i presja na ceny, ale tam zwykle następuje też defragmentacja rynku, pojawiają się różnice w scoringu tej samej osoby w różnych biurach, a konkurencja polega przede wszystkim na ofertach kredytów dostępnych w aplikacjach biur kredytowych. Żeby dowiedzieć się wszystkiego o konsumencie, trzeba sięgnąć w wiele miejsc – mówił. Prof. Rzońca zaznaczył, że konkurencja powinna dotyczyć produktów analitycznych, a nie danych.
Uczestnicy panelu nie zgodzili się z tezą, że banki mają zbyt lekkie podejście do udzielania kredytów hipotecznych. – Świadczy o tym jakość portfela, najlepsza ze wszystkich kategorii kredytów – zauważyła Wachnicka. Prof. Rzońca dodał, że różnica w poziomie zadłużenia między Polską a Zachodem bierze się z mniejszego stanu kredytu hipotecznego, bo kredytu konsumenckiego jest u nas dużo – przypadające na niego 7 proc. PKB to jeden z najwyższych poziomów w UE. – Spirala dotyczy w szczególności innych rodzajów długu niż kredyt hipoteczny – mówił, zwracając uwagę, że kredytu hipotecznego nie zaciąga się przecież pod wpływem impulsu.
Dyrektywa CCD2 wymaga wprowadzenia doradztwa oddłużeniowego. Grzelczak przywołał rozwiązanie holenderskie, gdzie biuro kredytowe zasila danymi niezależny system, do którego mają dostęp samorządy lokalne i gdy pojawiają się dane o nadmiernym zadłużeniu w konkretnych gospodarstwach domowych, uruchamiane są działania prewencyjne.
– Widzimy w naszych analizach scoringowych bardzo wiele osób, które idą w tę stronę: coraz więcej wniosków, coraz więcej pożyczek, coraz wyższe obciążenia miesięczne. Sto razy lepsza byłaby prewencja i edukowanie takich ludzi. Nie oszukujmy się, część z nich i tak to zrobi, ale część pójdzie po rozum do głowy – mówił. Jego zdaniem możliwość na przykład kontaktu doradcy zadłużeniowego z konsumentem powinna wynikać z mocy prawa, a nie być efektem zgody na kolejnym formularzu przy wniosku kredytowym.
Na koniec panelu dyskusja zeszła na oszustwa. – Cyberbezpieczeństwo wyszło już de facto poza sektor bankowy, bo większość wektorów oszustw zaczyna się poza nim. Bank jest na końcu, w momencie transakcji, ale klient zaczyna być manipulowany zupełnie gdzie indziej. Tym niemniej banki wprowadzają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jak choćby weryfikacja behawioralna, które mają na celu chronić klientów w czasie rzeczywistym – mówiła Wachnicka. Grzelczak z kolei wskazał na lukę w ocenie zdolności kredytowej. – Mamy w Polsce utrudniony dostęp do jedynych wiarygodnych danych o dochodach, które są w ZUS. Powinniśmy zabiegać o to, żeby w procesie kredytowym łatwo było je uzyskać, za zgodą klienta – powiedział.
– Mimo że odsetek osób z zaległościami jest najniższy od 2017 r., wciąż jest to 2,4 mln osób, które mają problemy. Wpadnięcie w spiralę zadłużenia to m.in. dwa razy większe ryzyko depresji i zaburzeń lękowych. A da się to ograniczyć. Wystarczy, żeby ten, kto udziela finansowania, miał pełen obraz zobowiązań, jakie dany klient wziął na siebie – podsumował prof. Rzońca.
Partner debaty: Związek Banków Polskich
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