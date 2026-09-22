Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani powiedział, że premier Izraela Beniamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym i osobą odpowiedzialną za ludobójstwo Palestyńczyków. Netanjahu odpowiedział we wtorek, że Mamdani powinien się wstydzić. Zapowiedział też, że podczas wizyty w ONZ przedstawi „prawdę” na jego temat.

Reklama Reklama

Mamdani w poniedziałkowej rozmowie z CNN podkreślił, że chce otwarcie mówić o swoich poglądach. - Jasno mówię o tym, jak postrzegam świat, i jestem winien nowojorczykom tę szczerość. Jeśli chodzi o Beniamina Netanjahu, określam go jako osobę, za jaką go uważam: za zbrodniarza wojennego i architekta przerażającego ludobójstwa narodu palestyńskiego – powiedział burmistrz.

Burmistrz Nowego Jorku o nakazie aresztowania MTK

Mamdani zaznaczył jednocześnie, że władze Nowego Jorku nie mają możliwości wykonania nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec izraelskiego premiera. Jego zdaniem sam nakaz powinien być jednak respektowany.

- Jestem też szczery wobec nowojorczyków, mówiąc, że Nowy Jork nie ma uprawnień do wykonania nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec premiera Netanjahu. Uważam jednak, że powinien on być respektowany, ponieważ (...) chcemy wierzyć w politykę i w odpowiedzialność - powiedział.

Burmistrz Nowego Jorku już wcześniej określał Netanjahu mianem zbrodniarza wojennego. Kilka miesięcy temu polecił prawnikom przeanalizowanie, czy miasto mogłoby wykonać nakaz MTK wobec izraelskiego premiera. Później przyznał, że Nowy Jork nie ma takich uprawnień.

- Jeśli Międzynarodowy Trybunał Karny uznaje, że ktoś powinien zostać aresztowany z powodu naruszenia prawa, to kim jesteśmy, żeby twierdzić, że ktokolwiek powinien stać ponad prawem? I uważam, że każdy powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny - mówił Mamdani.

Netanjahu odpowiada Mamdaniemu. „Niech się pan wstydzi”

Na wypowiedzi burmistrza Nowego Jorku odpowiedział we wtorek Beniamin Netanjahu. Premier Izraela opublikował nagranie w serwisie X, w którym zaatakował Mamdaniego.

- Niech się pan wstydzi, panie Mamdani! Niech się pan wstydzi za to, że popiera pan terrorystyczne potwory z Hamasu, które zabiły naszych ludzi. Niech się pan wstydzi za to, że podżega pan do zamieszek przeciwko nowojorskim Żydom – powiedział Netanjahu.

Mamdani wielokrotnie określał ataki Hamasu z października 2023 roku mianem potwornej zbrodni. Polityk deklaruje również zaangażowanie w walkę z antysemityzmem.

Premier Izraela wystąpi w ONZ

Netanjahu zapowiedział, że podczas wizyty w Nowym Jorku będzie mówił zarówno o izraelskich żołnierzach, jak i o Mamdanim. - Lecę na ONZ. Powiem prawdę o naszych bohaterskich żołnierzach. Powiem prawdę o panu. Wstyd! - powiedział

Premier Izraela ma przybyć do Nowego Jorku w czwartek. Jak podał portal dziennika „Jerusalem Post”, tego samego dnia po południu wystąpi na forum ONZ, a następnie wróci do Izraela.

Nakaz MTK wobec Netanjahu i Galanta

Międzynarodowy Trybunał Karny w październiku 2024 roku wydał nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu oraz ówczesnego ministra obrony Izraela Joawa Galanta. Decyzja była związana z podejrzeniami dotyczącymi popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.

Podejrzenia odnoszą się do izraelskiej operacji wojskowej rozpoczętej po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael w 2023 roku.