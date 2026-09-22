Prezydent USA Donald Trump zarzucił mediom, które wykluczył z Białego Domu, że rozpowszechniają fałszywe informacje i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego, jak przekonywał, ma obowiązek, by nie wpuszczać ich do prezydenckiej rezydencji.

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Donald Trump broni wykluczenia mediów z Białego Domu

Trump spotkał się w poniedziałek z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim w jego rezydencji Gracie Mansion. Jak przekazał Mamdani, rozmowa dotyczyła poprawy warunków życia nowojorczyków i walki z wysokimi kosztami życia w metropolii. Podczas wspólnej konferencji prasowej na terenie posiadłości Trump i Mamdani zostali zapytani m.in. o wyrzucenie przez Trumpa stacji CNN, MS NOW i serwisu Politico z Białego Domu.

– Powiedziałem prezydentowi, że będziemy mieć tutaj, na trawniku, wszystkich przedstawicieli prasy, i jest to coś, w co wierzę. Chodzi o wszystkich, niezależnie od ich opinii czy krytyki, z którą się mierzymy – stwierdził Mamdani.

– To ciekawe, bo powiedzieli, że będą mnie bojkotować, ale nigdy mnie nie bojkotują. Więc za bardzo się tym nie przejąłem. Proszę spojrzeć na te wszystkie media – odparł z kolei Trump, odnosząc się do zebranych na konferencji prasowej dziennikarzy.

Prezydent ocenił, że „prasa ma też swoje zobowiązania”. – Media mają obowiązek być bezstronne. A jeśli rozpowszechniają fałszywe informacje, to naprawdę uważam, że mam obowiązek nie wpuszczać ich do bardzo wyjątkowego domu (Białego Domu – PAP) – kontynuował prezydent, który przebywa w Nowym Jorku w związku ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

– Sądzę, że mam obowiązek nie wpuszczać (mediów rozpowszechniających) fake newsy. Są bardzo szkodliwe dla kraju, bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mam taki obowiązek. Zobaczymy, jak to się potoczy – dodał.

Jak zauważył w poniedziałek portal Axios, Trump uzasadnia kwestią „bezpieczeństwa narodowego” wiele swoich politycznych posunięć. Względami bezpieczeństwa tłumaczy np. konieczność zbudowania przy Białym Domu sali balowej czy wybudowania łuku triumfalnego.

Z rezydencji Mamdaniego Trump wyruszył do Trump Tower, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Pozew redakcji i bojkot dziennikarzy w USA. Start Trump TV

W piątek Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren kompleksu. W związku z tym w poniedziałek redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

W poniedziałek inne główne amerykańskie stacje (ABC, CBS, NBC i Fox News) ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego na znak solidarności z CNN. W związku z brakiem ekipy telewizyjnej podczas przecięcia wstęgi na nowym lądowisku dla helikopterów przed Białym Domem wypowiedź Trumpa nie była słyszalna dla odbiorców.

We wspólnym oświadczeniu tych pięciu stacji napisano, że opinia publiczna ma fundamentalny interes w uzyskiwaniu niezależnych informacji o swoim rządzie – i żaden rząd nie powinien ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają mu się ich relacje. Zwraca uwagę to, że do protestu przyłączyła się też Fox News - stacja o profilu konserwatywnym, która zasadniczo jest przychylna prezydentowi i poświęca mu dużo miejsca w programie.

Tymczasem Biały Dom uruchomił całodobowy kanał na YouTube o nazwie Trump TV, gdzie – jak przekazano – transmitowane będą na żywo wydarzenia dotyczące prezydenckiej administracji. Kanał ruszył w poniedziałek o godz. 19 czasu waszyngtońskiego (o godz. 1 w nocy we wtorek czasu polskiego) i na początek wyemitowano w nim przemówienie Trumpa wygłoszone w Mount Rushmore 3 lipca, a potem ćwiczenia amerykańskich sił zbrojnych. Na razie nie ma w nim własnych produkcji ani treści dziennikarskich.

Informując na profilu Białego Domu na platformie X o uruchomieniu kanału napisano, że w Trump TV będzie można zobaczyć „najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji w jednym miejscu”. Jak dodano, „nie każdy ważny moment mógł się przebić do waszej telewizji, ale teraz będzie mógł”.