Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych do Dumy dawały prezydenckiej Jednej Rosji ponad 57 proc. głosów. Jest pan zaskoczony?

Jestem jedynie zaskoczony tym, że aż tak mocno „przedobrzyli”. Podobnie było podczas ostatnich, tak zwanych wyborów Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Tam też był wyścig w komisjach wyborczych o to, kto wodzowi narysuje więcej.