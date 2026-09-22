Mateusz Lorek został wiceprezesem Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w czerwcu 2024 roku, mając 27 lat. Kilka miesięcy później objął stanowisko prezesa. Jego awans nastąpił tuż po wyborze Marty Krzyżak, polityczki PiS, na burmistrzynię Bychawy. Mateusz Lorek pytany wówczas przez Radio Zet o współpracę z politykami Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie zaprzeczał i tłumaczył, że stroni od polityki.

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Współpraca syna posła Grzegorza Lorka z Janem Kanthakiem i pytania o pracę asystenta

Okazuje się jednak, że Lorek od dłuższego czasu utrzymywał kontakty z Janem Kanthakiem, posłem PiS oraz Martą Krzyżak. Według Radia Zet początki współpracy z Kanthakiem sięgają co najmniej 2020 roku. W poprzedniej kadencji Sejmu Lorek przygotowywał rozliczenia biura poselskiego polityka. Sam tłumaczył, że pomagał w zagadnieniach prawnych związanych z dokumentacją finansową. Informator redakcji utrzymuje, że Lorek był osobistym asystentem Kanthaka, a informacja o tym widniała na stronie Sejmu. Nie udało się jej jednak znaleźć w archiwalnej wersji witryny.

Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu wyjaśniło, że dane pracowników biur poselskich i społecznych współpracowników posłów są publikowane tylko podczas danej kadencji i trwania współpracy. Sam Lorek zaprzeczył zatrudnieniu w biurze poselskim Jana Kanthaka, choć nie oznacza to, że nie mógł być jego asystentem.

Mateusz Lorek pomagał Janowi Kanthakowi w kampanii wyborczej

Radio Zet dotarło również do zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych, na których widać Lorka u boku Kanthaka podczas różnych publicznych wydarzeń. W marcu 2024 roku obaj wspierali kampanię samorządową Marty Krzyżak. Z kolei w maju tego samego roku Lorek pomagał Kanthakowi, który ubiegał się wtedy o mandat europosła. Miesiąc później Lorek został wiceprezesem Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Kanthak i Lorek prawdopodobnie poznali się podczas pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości za rządów PiS. Prezes zaznajomił się tam również z Bartoszem Błażkiem i Szymonem Milewskim, którzy przez pewien czas zasiadali w radzie nadzorczej BPK kierowanej przez Lorka.

Do tej pory zarówno Kanthak, Lorek, jak i burmistrzyni Bychawy nie odpowiedzieli na kolejne pytania dziennikarzy w tej sprawie.