Nawrocki powołał Orłowską na ambasadora wieczorem, 21 września. Ambasador-specjalny przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wchodzi w skład służby zagranicznej.

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Karol Nawrocki o Justynie Orłowskiej: Wnosi do Kancelarii Prezydenta doświadczenie z govtech

Wręczając powołanie prezydent podkreślił, że Orłowska będzie odpowiadała za sektor nowych technologii i specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi. - To doświadczenie, które wnosi do Kancelarii Prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski – mówił Nawrocki.

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Uzasadniając nominację dla Orłowskiej prezydent mówił też, że jako głowa państwa musi mieć „odsłuch” ze strony polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu, bo – jak zauważył - wiele zadań, które stoją przed nim jako głową państwa wymagają świadomości tego, jak rozwijają się polskie przedsiębiorstwa i czego potrzebują.

Nawrocki przypomniał, że przy prezydencie RP działa kilkanaście rad. Wskazał przy tym, że Rada Biznesu przy Prezydencie RP jest głosem polskich przedsiębiorców i biznesmenów. Prezydent zdecydował w kontekście tej ostatniej o powołaniu dwóch jej nowych członków: Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego.

Karol Nawrocki odznaczył w USA m.in. jednego z twórców ElevenLabs

Podczas uroczystości prezydent - oprócz powołania ambasadora, specjalnego przedstawiciela ds. innowacji i nowych technologii - wręczył też szereg odznaczeń przedstawicielom biznesu i nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości i budowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA.

Wśród odznaczonych jest m.in. polski programista, wielokrotny zwycięzca zawodów informatycznych Tomasz Czajka, polsko-amerykańska biolożka obliczeniowa Teresa Przytycka oraz Mati Staniszewski - polski matematyk, przedsiębiorca i jeden z twórców ElevenLabs.