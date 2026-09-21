Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„W Rosji od 1996 r. nie ma wolnych wyborów”. Rosyjski opozycjonista o reżimie Putina

- Do lokali wyborczych Putina powinno się wchodzić z koktajlem Mołotowa - mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany Dumy, a od lat jeden z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu.

Publikacja: 21.09.2026 20:01

„W Rosji od 1996 r. nie ma wolnych wyborów”. Rosyjski opozycjonista o reżimie Putina

Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Rusłan Szoszyn

Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych do Dumy dawały prezydenckiej Jednej Rosji ponad 57 proc. głosów. Jest pan zaskoczony?

Jestem jedynie zaskoczony tym, że aż tak mocno „przedobrzyli”. Podobnie było podczas ostatnich tak zwanych wyborów Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Tam też był wyścig w komisjach wyborczych o to, kto wodzowi narysuje więcej.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama