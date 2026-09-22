Raz mnie ktoś zapytał w Krakowie: „A dlaczego lewica nie ma w mieście wspólnej kandydatki”?

Oczywiście wolałabym, żeby lewica w Krakowie potrafiła budować wspólną ofertę i miała wspólną strategię polityki miejskiej, wspólną wizję progresywnego, otwartego Krakowa. Ale nie będę udawać – to było po prostu niemożliwe. Wyborcy mają przed sobą dwie kandydatki i dwa różne podejścia do polityki – i nie zamierzam udawać, że tych różnic nie ma. Dla mnie w polityce od zawsze ważna była odpowiedzialność, która czasami wiąże się z kompromisami, z otwartością na dyskusję, z próbą godzenia różnych sił politycznych.