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Daria Gosek-Popiołek
Oczywiście wolałabym, żeby lewica w Krakowie potrafiła budować wspólną ofertę i miała wspólną strategię polityki miejskiej, wspólną wizję progresywnego, otwartego Krakowa. Ale nie będę udawać – to było po prostu niemożliwe. Wyborcy mają przed sobą dwie kandydatki i dwa różne podejścia do polityki – i nie zamierzam udawać, że tych różnic nie ma. Dla mnie w polityce od zawsze ważna była odpowiedzialność, która czasami wiąże się z kompromisami, z otwartością na dyskusję, z próbą godzenia różnych sił politycznych.
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