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Daria Gosek-Popiołek: Piątkowska weszła w krakowski duopol Majchrowskiego i Gibały

Kraków w centrum staje się skansenem. Dzisiaj na Starym Mieście łatwiej kupić alkohol niż chleb – mówi „Rzeczpospolitej” Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa.

Publikacja: 22.09.2026 04:30

Daria Gosek-Popiołek

Daria Gosek-Popiołek

Foto: PAP/Art Service

Michał Kolanko

Raz mnie ktoś zapytał w Krakowie: „A dlaczego lewica nie ma w mieście wspólnej kandydatki”?

Oczywiście wolałabym, żeby lewica w Krakowie potrafiła budować wspólną ofertę i miała wspólną strategię polityki miejskiej, wspólną wizję progresywnego, otwartego Krakowa. Ale nie będę udawać – to było po prostu niemożliwe. Wyborcy mają przed sobą dwie kandydatki i dwa różne podejścia do polityki – i nie zamierzam udawać, że tych różnic nie ma. Dla mnie w polityce od zawsze ważna była odpowiedzialność, która czasami wiąże się z kompromisami, z otwartością na dyskusję, z próbą godzenia różnych sił politycznych.

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