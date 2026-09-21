Kompleks w prowincji Hubei wybudowała firma Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Husbandry. Każdy wieżowiec ma 390 tys. mkw. powierzchni, a firma zatrudnia ponad 800 osób. Uważa się ją za największą na świecie fermę świń mieszczącą się w jednym budynku. Łącznie może produkować aż 1,2 mln zwierząt rocznie. Obiekty rozpoczęły działalność we wrześniu 2022 r. Świnie zostały przewiezione na poszczególne piętra windami.

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Jak wygląda hodowla w 26-piętrowych budynkach?

Jak informuje South China Morning Post, cykl hodowlany zaczyna się w sektorze dla loch prośnych. Następnie zwierzęta trafiają na porodówkę, gdzie rodzą młode. 23 dni po narodzinach prosięta są przenoszone do odchowalni. W końcowym etapie świnie są odchowywane przez 6 do 8 miesięcy, aż będą gotowe do sprzedaży.

Z uwagi na to, że ferma znajduje się w wieżowcach, pasza dla zwierząt trafia na dach za pomocą taśmociągu, skąd jest rozprowadzana na poszczególne kondygnacje. Karmienie jest dostosowane do masy ciała zwierząt, ich rasy i wymagań rynku. Poza tym zwierzęta są codziennie kąpane. Ferma wdrożyła też system przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów, który ma ograniczać nieprzyjemne zapachy oraz zanieczyszczenie środowiska.

Mniejsze zapotrzebowanie na grunty i niższe koszty pracy

Zhuge Wenda, prezes firmy, przekonuje, że świnie są z natury czystymi zwierzętami, a typowe problemy higieniczne, jakie występują w tradycyjnych gospodarstwach, wynikają z tego, że jedzą, piją i śpią na ograniczonej przestrzeni, przez co stają się brudne. Jego zdaniem chów w wielokondygnacyjnych budynkach rozwiązuje ten problem, ponieważ każde piętro budynku jest podzielone na strefy o różnych funkcjach, co przekłada się na bardziej higieniczne warunki.

Przywoływany przez South China Morning Post badacz Chen Shunyou z Uniwersytetu Rolniczego Huazhong w Wuhan podkreśla, że ta metoda chowu pozwala również ograniczyć koszty pracy, a zarazem zaoszczędzić grunty.