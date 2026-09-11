Informacje na temat szczegółów sprzedaży znaleźć można w ogłoszeniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Warszawie.

Reklama Reklama

KOWR sprzedaje ogromną nieruchomość na Mazowszu. Cena wywoławcza to 9,59 mln zł

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Łaziskach w gminie Orońsko (powiat szydłowiecki na Mazowszu). Obejmuje 10 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 169,8890 ha, z czego:

grunty orne – 131,2593 ha,

łąki trwałe – 21,8099 ha,

lasy – 5,1661 ha,

grunty pod rowami – 3,4291 ha,

użytki rolne zabudowane – 6,2872 ha,

drogi - 1,4561 ha,

nieużytki – 0,4813 ha.

Grunty posiadają dostęp do drogi publicznej.

Jak wynika z informacji KOWR dla sprzedawanych nieruchomości, gmina Orońsko nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy część działek ma przeznaczenie rolne, a część usługowo-produkcyjne.

Cena wywoławcza to 9 590 000 zł. „Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości może być rozłożona na półroczne lub roczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat. Wysokość pierwszej wpłaty wnoszonej przed zawarciem umowy nie będzie mogła być mniejsza niż 10 proc. ceny nabycia. Rozłożenie ceny sprzedaży na raty uwarunkowane jest m.in. złożeniem wiarygodnych zabezpieczeń” – podaje KOWR.

KOWR sprzedaje nieruchomość z zabytkowym zespołem dworsko-pałacowym

Na terenie sprzedawanej przez KOWR nieruchomości znajduje się wpisany do rejestru zabytków zespół dworsko-pałacowy w Łaziskach. W jego skład wchodzą: dwór, spichlerz, stajnia, dwie obory, dwie stodoły, dwojak oraz pozostałości parku o charakterze krajobrazowym.

Poza tym na gruntach znajduje się zabudowa gospodarcza i infrastruktura związana z działalnością rolniczą. Według wykazu KOWR są to m.in. magazyn, warsztat, magazyn zbożowy, silosy zbożowe, szopa na narzędzia, budynek agregatu prądotwórczego, stolarnia-kuźnia, stodoły i obory.

KOWR informuje również, że przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do 30 listopada 2028 r.