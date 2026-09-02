Kosztem 160 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i po półtora roku pracy powstał Portal Rolnika, który ma połączyć w jednym miejscu wszystkie usługi związane z rolnictwem. Portal, który stworzyła należąca do resortu spółka AgroAplikacje, ma przyspieszyć pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale przede wszystkim ułatwić rolnikom ubieganie się o środki i zgromadzić w jednym miejscu wszystkie usługi instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Pierwszym dużym zadaniem będzie wypłata zaliczek z dopłat bezpośrednich.

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– Już 8 września pierwsze zaliczki popłyną do rolników, by mogli odpowiednio wcześnie dokonywać zakupów, by mogli planować działania związane z nowymi zasiewami – mówił Stefan Krajewski, minister rolnictwa, podczas porannej konferencji prasowej w środę.

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Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała także wnioski papierowe, a do oddziałów agencji w ostatnich dniach naborów ustawiały się długie kolejki, chętnie pokazywane w mediach. Teraz może się to zmienić. Minister przypomniał, że ARiMR jest największą tego typu agencją płatniczą w Europie, więc skala wyzwania związanego z cyfrową zmianą była duża. Zaliczki w pierwszej kolejności popłyną do rolników dotkniętych przez tegoroczne anomalie pogodowe. Listę gospodarstw przygotowywały izby rolnicze. Priorytetem ma być produkcja zwierzęca.

Portal Rolnika ma już 20 usług. Cyfryzacja przyspieszy wypłatę dopłat

Przejście na cyfrową obsługę najczęściej składanych wniosków w rolnictwie pozwoli przyspieszyć wypłatę zaliczek o ponad miesiąc. W ubiegłym roku wypłaty ruszyły dopiero w połowie października.

– Zaliczki na płatności bezpośrednie ruszają od 8 września i to jest duże przyspieszenie, dlatego że te nowe systemy już działają. Będziemy dołączać kolejne instytucje do tego portalu, by było to jedno miejsce skupiające wszystkie instytucje otoczenia rolnictwa. Pracujemy nad projektem dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, mamy w zamyśle zakładkę dla KRUS. To projekt rozwojowy – mówił Wojciech Legawiec z ARiMR, który przedstawiał również funkcjonalności nowego portalu.

– Powstaje mObywatel dla rolnika, żeby rolnik mógł w jednym miejscu, na jednej platformie, pozałatwiać wszystkie sprawy, bo to krążenie między instytucjami jest czasochłonne. Myślę, że to duże ułatwienie – mówił Legawiec.

Prace trwały od marca 2025 [[r.,]]||r.,[[interpunkcja||Brak spacji po przecinku.]] a portal został oddany do użytku 30 czerwca. Ministerstwo Rolnictwa zdobyło na ten cel środki z KPO jako wnioskodawca, beneficjentem był ARiMR, a nad portalem pracowała podległa resortowi spółka AgroAplikacje. Portal przeszedł już weryfikację Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Komisji Europejskiej.

– Gdy przejmowaliśmy władzę w 2023 r., zastaliśmy duże opóźnienia w samej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w spółce AgroAplikacje, która miała przygotowywać odpowiednie aplikacje i rozwiązania cyfrowe. Poprzednicy dużo mówili o tym, że trzeba to zmienić i wprowadzić rozwiązania cyfrowe, które skrócą kolejki w ARiMR, i na tych zapowiedziach się skończyło. My to zrobiliśmy – mówił Stefan Krajewski.

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Portal będzie rozszerzał ofertę o kolejne usługi. Oficjalnie zaczyna od obsługi zaliczek, ale był testowany jeszcze przed wakacjami w ramach pilotażu dotyczącego dopłat do materiału siewnego w maju 2026 r. Obecnie na Portalu Rolnika dostępnych jest 20 usług, w tym 16 usług dotyczących interwencji ARiMR, dwie usługi IJHARS oraz dwie usługi PIORiN, w tym usługa ewidencji środków ochrony roślin. Kolejne będą uruchamiane wraz z ogłaszaniem następnych naborów.

Nowa pomoc dla rolników. Dopłaty oraz komunikator AI „Plonek”

– To jest całe serce wszystkich naborów i działań, a mamy różne nowe potrzeby, np. za chwilę uruchomimy nową pomoc nawozową, pomoc do paliwa – mówił minister. Rozwiązania mają być kompatybilne, a instytucje mają wymieniać się danymi, by – jak ujął to Krajewski – „nie ganiać rolnika z urzędu do urzędu, by zanosił nowe, potrzebne dane”.

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– Chcemy to ująć całościowo, by wszystko było w jednym miejscu. Dajemy też szansę konsumentom. Stworzyliśmy mapę miejsc sprzedaży bezpośredniej, gdzie konsumenci mogą dokonać zakupów bezpośrednio u producenta, bez pośredników, ale też mając gwarancję, że jest to zweryfikowany producent, zarejestrowany w ARiMR – mówił Krajewski.

To nie koniec nowości. Wkrótce do rolników ma również trafić komunikator pod nazwą „Plonek”, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Komunikacja z nim będzie możliwa zarówno w formie pisemnej, jak i głosowej.

– Chcemy, by rolnik pracujący w polu, w kabinie traktora, mógł rozmawiać i pytać o dane działania, interwencje, które będą uruchamiane – mówił Legawiec.

Rolnicy będą też mogli wybrać doradcę rolniczego z listy. Doradca będzie miał dostęp do konta gospodarstwa na Portalu Rolnika. Prace nad tym rozwiązaniem są prowadzone wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.