Motyka wyraził przekonanie, że Radosław Piesiewicz nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale także nigdy nie powinien jej pełnić.

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Ireneusz Raś: Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich mistrzów

– Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni funkcję szefa PKOl-u – powiedział Motyka.





Uczestniczący w konferencji poseł PSL Ireneusz Raś, nawiązując do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto powiedział, że w sytuacji nagłej potrzeby uregulowania rynku kryptowalut w Polsce Piesiewicz „wykorzystał wizerunek polskich mistrzów do budowania autorytetu i wiarygodności tej piramidy finansowej”. Dodał, że sprawa Zondacrypto pociągnęła za sobą tysiące tragedii rodzinnych. Raś zaapelował do – jak to ujął – „promotorów Piesiewicza”, aby przyznali się do błędu i do wsparcia nieodpowiedniej osoby.

PSL uruchamia „licznik wstydu Piesiewicza”

Politycy PSL poinformowali ponadto, że PSL uruchamia stronę internetową z „licznikiem wstydu Piesiewicza”, który odlicza czas od momentu jego zatrzymania.

O tym, że Zondacrypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, opinia publiczna dowiedziała się 22 października 2025 r. Ogłosili to na zorganizowanej w Monako wspólnej konferencji prasowej szef Zondacrypto Przemysław Kral oraz prezes PKOl. Podkreślali wówczas, że premie za medale zbliżających się zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo będą podwojone w porównaniu ze stawkami z 2024 r., wszystkie wypłacone w połowie w gotówce i w połowie w tokenach, czyli w odpowiedniku cyfrowym walut tradycyjnych. Umowa miała obowiązywać do igrzysk w Los Angeles w 2028 r.

W kwietniu tego roku Piesiewicz poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.

Czytaj więcej Przestępczość Milion złotych w tokenach Radosława Piesiewicza Szef PKOL w grudniu 2025 r. nabył tokeny w Zondacrypto za 200 tys. euro. Twierdził, że nigdy pieniędzy nie odzyskał. Dziś prokuratura stawia mu zar...

W ubiegłym tygodniu Piesiewicz został zatrzymany w prowadzonym od kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach postępowaniu dotyczącym Zondacrypto. Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Prezes PKOl usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

Piesiewicz – zgadza się na używanie pełnego nazwiska – nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie szefa PKOl na trzy miesiące.

Piesiewicz kieruje PKOl od kwietnia 2023, a kadencja obecnych władz trwa do wiosny przyszłego roku.