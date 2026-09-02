Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus, zastępując na tej funkcji Mateusza Morawieckiego. Wiceszefami zostali m.in. posłowie: Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem klubu – Robert Gontarz. O takich decyzjach personalnych powiedział w środę PAP poseł Szczucki.

Reklama Reklama

41-osobowy klub Rozwój Plus utworzony został w końcu lipca przez byłych posłów PiS. Wtedy funkcję szefa klubu objął Morawiecki – b. premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus, a wiceprzewodniczącym został Schreiber.

Nowe ustalenia Rozwoju Plus z Marszałkiem Sejmu

W związku z powstaniem nowego klubu konieczne były zmiany choćby w rozplanowaniu miejsc na sali plenarnej oraz w parytetach miejsc w komisjach sejmowych.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział na środowej konferencji prasowej, że ustalono miejsca dla klubu Rozwój Plus na sali plenarnej, a on rozmawiał w tej sprawie z Morawieckim oraz nowym szefem tego klubu – posłem Schreiberem.

Poseł Szczucki powiedział później w środę PAP, że nastąpiła zmiana w prezydium klubu Rozwój Plus – Łukasz Schreiber został przewodniczącym, wybrano też kilkoro wiceprzewodniczących. Oprócz niego są to posłowie: Paweł Jabłoński, Maria Koc, Piotr Uściński, Mirosława Stachowiak-Różecka, Grzegorz Puda oraz Janusz Cieszyński. Rzecznikiem prasowym klubu – dodał Szczucki – został poseł Robert Gontarz.

Marcin Horała kandydatem na wicemarszałka Sejmu

Ponadto wcześniej w środę Morawiecki poinformował, że jego klub wybrał posła Marcina Horałę na kandydata na wicemarszałka Sejmu. Rozwój Plus – dodał Morawiecki – będzie „forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu tak, aby każdy klub mógł mieć swojego wicemarszałka.