„Na polecenie prokuratury Policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze CBZC zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK” - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

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Afera Zondacrypto. Są kolejne przeszukania i zatrzymania

Jak poinformował Żurek, zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

Czytaj więcej Prawo karne Afera Zondacrypto. Roman Giertych pełnomocnikiem Przemysława Krala Mec. Roman Giertych poinformował we wtorek, że od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala. Dodał, że w trakcie c...

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto prowadzone jest od kwietnia przez katowicką prokuraturę regionalną. Toczy się ono pod kątem oszustw znacznej wartości, a także prania brudnych pieniędzy. W czwartek w Warszawie w związku ze sprawą został zatrzymany szef PKOl Radosław Piesiewicz. Peisiewicz usłyszał zarzuty dot. płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w zeszły weekend uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o aresztowaniu szefa PKOI na trzy miesiące.