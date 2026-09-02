Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej
„Na polecenie prokuratury Policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze CBZC zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK” - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
Jak poinformował Żurek, zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.
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Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto prowadzone jest od kwietnia przez katowicką prokuraturę regionalną. Toczy się ono pod kątem oszustw znacznej wartości, a także prania brudnych pieniędzy. W czwartek w Warszawie w związku ze sprawą został zatrzymany szef PKOl Radosław Piesiewicz. Peisiewicz usłyszał zarzuty dot. płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w zeszły weekend uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o aresztowaniu szefa PKOI na trzy miesiące.
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