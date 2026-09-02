Radosław Sikorski
- Chciałbym wyrazić solidarność Polski przede wszystkim z Ukrainą, która jest atakowana przez Rosjan niemal każdej nocy – podkreślił Sikorski, który w środę wziął udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Irlandii.
Czytaj więcej
Niemcy oskarżają Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego i zapowiadają kolejne sankcje. Moskwa odrzuca zarzuty, a Władimir Putin twierdzi, że Ber...
- Wszystkie te ataki na miasta, na infrastrukturę cywilną, to zbrodnie wojenne - dodał.
- Po drugie, nasz sojusznik, Niemcy, został zaatakowany w ramach serii aktów terroryzmu państwowego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – Polska wraz z innymi sojusznikami zrobi wszystko, co konieczne, aby wesprzeć każdego sojusznika, który zostanie zaatakowany – zadeklarował.
Czytaj więcej
Takiego uderzenia w Rosję dawno w Niemczech nie było. Odwet za sierpniową operację z użyciem dronów niemiecki rząd ogłosił tuż przed ważnymi wybora...
- Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć - powiedział szef MSZ.
Zaznaczył, że „nie żyjemy już w czasach normalnego pokoju”. - Wojna hybrydowa to nie tylko dokuczliwe rzeczy w internecie. Wojna hybrydowa to oddziały zabójców, to podpalenia, to wysadzanie w powietrze jadących pociągów, tak jak w Polsce, to naruszanie przestrzeni powietrznej za pomocą dronów i pocisków manewrujących - wymienił Sikorski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas