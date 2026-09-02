- Chciałbym wyrazić solidarność Polski przede wszystkim z Ukrainą, która jest atakowana przez Rosjan niemal każdej nocy – podkreślił Sikorski, który w środę wziął udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Irlandii.

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Czytaj więcej Polityka Władimir Putin odpowiada Niemcom: „Popełniają poważny błąd” Niemcy oskarżają Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego i zapowiadają kolejne sankcje. Moskwa odrzuca zarzuty, a Władimir Putin twierdzi, że Ber...

Sikorski o rosyjskich atakach na Ukrainę

- Wszystkie te ataki na miasta, na infrastrukturę cywilną, to zbrodnie wojenne - dodał.

- Po drugie, nasz sojusznik, Niemcy, został zaatakowany w ramach serii aktów terroryzmu państwowego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – Polska wraz z innymi sojusznikami zrobi wszystko, co konieczne, aby wesprzeć każdego sojusznika, który zostanie zaatakowany – zadeklarował.

„Nie damy się zastraszyć”. Szef MSZ o wojnie hybrydowej

- Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć - powiedział szef MSZ.

Zaznaczył, że „nie żyjemy już w czasach normalnego pokoju”. - Wojna hybrydowa to nie tylko dokuczliwe rzeczy w internecie. Wojna hybrydowa to oddziały zabójców, to podpalenia, to wysadzanie w powietrze jadących pociągów, tak jak w Polsce, to naruszanie przestrzeni powietrznej za pomocą dronów i pocisków manewrujących - wymienił Sikorski.