Raport „Studia prawnicze w Polsce. Analiza kształcenia na kierunku prawo oraz innych kierunkach o profilu prawnym” przygotowali badacze na Uniwersytecie SWPS, UJ, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Gdańskim oraz UAM w Poznaniu. Liczące ponad 60 stron opracowanie koncentruje się m.in. na strukturze studiów dla przyszłych prawników, ofertach uczelni oraz dalszych wyborach edukacyjno-zawodowych absolwentów.

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Popularność mimo niżu demograficznego

– Prawo pozostaje w Polsce jednym z kluczowych kierunków kształcenia na poziomie magisterskim. Jego pozycja jest stabilna i nieco silniejsza niż przeciętnie w Unii Europejskiej, mimo zmian demograficznych oraz rosnącego zróżnicowania oferty szkolnictwa wyższego – ocenia jeden ze współautorów obszernego sprawozdania prof. Piotr Dobosz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku akademickim 2025/2026 prawo studiowało ok. 44,7 tys. osób, czyli – jak podano – o ok. 13 proc. więcej niż w 2019 r. Kierunek prowadziło 77 uczelni, a liczba ofert, czyli odrębnych wariantów kierunku, wzrosła z 116 do 158, czyli o 36 proc. „Szybszy rozwój podaży niż popytu może prowadzić do nasilania się konkurencji rekrutacyjnej oraz dalszego różnicowania skali kształcenia między uczelniami” – czytamy w raporcie, w którym zwrócono też uwagę, że wciąż dominuje tradycyjny model kształcenia. Np. w 2025 r. 71 proc. studentów prawa uczyło się na uczelniach publicznych, 89 proc. na uczelniach akademickich, 75 proc. na profilu ogólnoakademickim, a 60 proc. stacjonarnie.

Raport wyraźnie też sygnalizuje, że popularność prawa utrzymuje się mimo niekorzystnych zmian demograficznych. Z przytoczonych danych wynika, że w latach 2020-2024 liczba osób w wieku 19-24 lat zmniejszyła się o 8,4 proc., tymczasem rosnąca liczba studentów prawa oraz wyniki rekrutacji na rok 2025/2026 świadczą – zdaniem badaczy – o trwałej atrakcyjności studiów prawniczych.

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Poza tradycyjnym modelem kształcenia

Innym ważnym wnioskiem raportu jest to, że największe zmiany zachodzą poza tradycyjnym modelem studiów prawniczych. W latach 2019-2025 liczba studentów prawa na uczelniach niepublicznych zwiększyła się o 44 proc., podczas gdy na uczelniach publicznych o 6 proc. Jeszcze szybszy wzrost odnotowano na uczelniach zawodowych oraz na studiach o profilu praktycznym, na których liczba studiujących zwiększyła się o prawie 90 proc.

Co ciekawe, zmiana ta powiązana jest też z tym, że rośnie liczba ofert studiów o profilu praktycznym. „Wzrost liczby ofert wynikał niemal wyłącznie z rozwoju studiów o profilu praktycznym, które w 2025 r. stanowiły 63 proc. wszystkich ofert na kierunku prawo. Profil praktyczny dominował również wśród wniosków o utworzenie nowych studiów – dotyczyło go 97 proc. wniosków analizowanych przez PKA” – głosi raport.

Nowe kierunki wymagają uwagi

W sprawozdaniu przywołano również wyniki ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które wskazują na dobrą jakość już prowadzonych i ocenionych studiów prawniczych, ale jednocześnie – według twórców raportu – uzasadniają uważne monitorowanie nowych i szybko rozwijających się ofert.

„Spośród 32 ocen programowych prawa 31 zakończyło się oceną pozytywną. Na etapie tworzenia nowych studiów oceny były bardziej zróżnicowane: pozytywnie zaopiniowano 71 proc. wniosków, natomiast w pozostałych przypadkach stwierdzono problemy dotyczące między innymi koncepcji programu lub zaplecza kadrowego” – czytamy w końcowych wnioskach raportu, w którym zwrócono uwagę na potrzebę dyskusji o tym, jaki podstawowy zakres wiedzy i umiejętności powinien gwarantować każdy dyplom magistra prawa.

Raport jest już dostępny na stronach Uniwersytetu SWPS, a jego premierę zaplanowano podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa w Olsztynie, który odbywa się 2-4 września.