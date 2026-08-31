Studenci mogą sporo zaoszczędzić na internecie. Ruszyły sezonowe promocje telekomów
Przełom sierpnia i września to ostatni moment dla studentów wyjeżdżających na naukę do innego miasta, aby zastanowić się, czy w miejscu zamieszkania będzie przewodowy dostęp do internetu oraz czy i jakie są możliwości jego podłączenia do wyboru. Oto co warto wiedzieć.
Po pierwsze, w wynajętym mieszkaniu lub pokoju w akademiku, przewodowy dostęp do internetu często już jest. Co ważne dla użytkownika, czasem mogą wiązać się z tym odgórne zasady i nieoczekiwane utrudnienia.
Pierwszy z brzegu przykład, na który natrafiliśmy to sytuacja w akademikach Politechniki Warszawskiej, która zastrzega, że, aby używać w pokojach dostępu do sieci trzeba przywieźć ze sobą kabel ethernetowy, a ustawienie własnych punktów dostępowych WiFi jest zabronione. Bezprzewodowy dostęp po WiFi udostępniany jest – nie wszędzie – poza pokojami.
Po drugie, dobra wiadomość jest taka, że osoby, które zamieszkają w lokalu bez wykupionej usługi, ale z doprowadzonym łączem, mają w dzisiejszych czasach często dużo większy wybór dostawcy internetu niż kiedyś. To efekt rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pojawienia się kilku hurtowych firm światłowodowych, umożliwiających sprzedaż usługi wielu markom, a nie tylko jednej.
Nawet jeśli w budynku widać jeden kabel operatora internetu, ale za to oznakowany przez takie firmy jak Światłowód Inwestycje, Polski Światłowód Otwarty, Nexera, czy Fiberhost, to z dużym prawdopodobieństwem w danym miejscu dostępna będzie oferta kilku operatorów detalicznych. Bywa, że w wybranych miejscach mocno konkurują cenowo o portfel klienta.
Po trzecie, w końcu warto wiedzieć, że co roku o tej porze większość dużych i średnich operatorów telekomunikacyjnych przygotowuje (lub tylko wyjmuje z przysłowiowej szuflady) specjalne oferty lub czasowe promocje kierowane do studentów. Nie inaczej jest w tym roku.
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Znaleźliśmy je u takich operatorów jak Orange Polska (pod marką Nju), P4 (Play), należąca do grupy Cyfrowego Polsatu Netia, telewizji kablowych Vectra i Toya. Specjalnej oferty nie przygotowała (do momentu gdy powstawał ten materiał) poznańska Inea, ale to nie znaczy, że nie warto zaglądać na jej stronę internetową.
De facto z punktu widzenia studenta „na stancji” ważne jest, aby operator zaproponował łącze dobrej jakości, „nie za miliony monet” oraz umowę dostosowaną do długości roku akademickiego, a więc albo odpowiednio krótką, albo z możliwością przerwy wakacyjnej, albo po prostu bezterminową, pozwalającą zrezygnować z usługi w dowolnym momencie.
Tych ostatnich konstrukcji jest na telekomunikacyjnym rynku najwięcej. To dość zrozumiałe z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych. Za każdym razem, gdy ponownie wykupujemy usługę operatorzy traktują nas jak nowego klienta i mogą dyktować opłaty instalacyjne.
Jak zatem wyglądają tegoroczne oferty operatorów przygotowane dla studentów? Poniższe zestawienie przygotowaliśmy biorąc pod uwagę oferty dla nowych klientów, z łączem do 300 Mb/s i do 600 Mb/s z pominięciem rabatów za zgody marketingowe i e-fakturę, według stanu na 28 sierpnia.
Tam, gdzie operatorzy oferują miesiąc albo więcej za darmo wyliczyliśmy efektywną cenę w trakcie 9 miesięcy, zakładając, że tyle właśnie trwać będzie relacja abonenta z dostawcą w trakcie roku akademickiego (październik–czerwiec).
W wypadku łącza do 300 Mb/s w Nju miesięczny abonament w umowie bezterminowej kosztuje 49 zł (operator stosuje inną politykę rabatową niż konkurencja; osoby, które nie chcą wyrazić zgód marketingowych muszą liczyć się z opłatą aktywacyjną w wysokości 40 zł, która jest czymś innym niż wynosząca 50 zł opłata instalacyjna). W Netii efektywna cena abonamentu przy umowie na 9 miesięcy to niecałe 59 zł, w Vectrze 61 zł, w Play (umowa na 9 miesięcy) i łódzkiej Toya – 65 zł (cena nie dotyczy sieci zbudowanych za pieniądze unijne z programów POPC, KPO i FERC).
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Orange i Play mają także w ofercie standardowe oferty z umowami bezterminowymi, ale w ich wypadku abonamenty są sporo droższe. U tego pierwszego telekomu to koszt około 80 zł (bez rabatów), a u drugiego – 85 zł miesięcznie.
W wypadku łącza do 600 Mb/s ceny są zwykle wyższe niż za łącze 300 Mb/s. W Nju przez pierwszych 12 miesięcy i pod warunkiem, że wystarczy promocyjnych kodów, można mieć taką usługę ponownie za 49 zł miesięcznie. W Netii (efektywna cena) za 68 zł, w Vectrze za 73 zł , w Toya za 70 zł, a w Play za 75 zł.
Jak zaznaczyliśmy wcześniej, czasem warto sięgnąć po inne oferty niż typowa dla studenta. Tak jest w wypadku poznańskiej Inei. Kablówka ma promocję „Pół roku za free”, w której, wg naszych wyliczeń efektywna cena abonamentu miesięcznego (bez rabatów) to 37 zł za łącze symetryczne do 300 Mb/s, a za łącze do 600 Mb/s 42 zł. Umowę trzeba zawrzeć na 12 miesięcy, a za wydanie sprzętu operator pobierze jednorazowo 80 zł.
Specjalnych ofert dla studentów nie znajdziemy na razie w Plusie, T-Mobile czy pod główną marką Orange, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. Jak się dowiedzieliśmy, ta ostatnia firma od 1 września wprowadzi ofertę dla studentów pod główną marką. Szczegółów nam jednak nie zdradzono.
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