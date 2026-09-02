We wtorek w amerykańskim Asheville zakończyło się posiedzenie wysokich przedstawicieli krajów należących do Grupy G20. Polska delegacja – w której skład wchodził, oprócz Andrzeja Domańskiego, także szef NBP Adam Glapiński – wróci do kraju z konkretami.

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– Polska przystąpi do mechanizmu zwiększającego transparentność zobowiązań finansowych wobec innych krajów. To inicjatywa Banku Światowego, o której w Asheville rozmawiałem z jego prezesem Ajay Bangą – powiedział „Rzeczpospolitej” Domański.

Chodzi o Creditor Data Sharing Exercise, czyli program wymiany i uzgadniania danych o zadłużeniu między państwami-wierzycielami i państwami-dłużnikami.

Celem inicjatywy jest porównywanie informacji o zobowiązaniach finansowych raportowanych przez obie strony, wykrywanie ewentualnych rozbieżności oraz poprawa jakości i przejrzystości danych dotyczących zadłużenia publicznego.

– Ten mechanizm będzie zobowiązywał nas do informowania Banku Światowego, jakie mamy zobowiązania i wobec kogo, a także komu my pożyczamy pieniądze. Dane będą poufne, można powiedzieć, że Bank Światowy będzie powiernikiem tych informacji – wyjaśnił minister w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Przejaw zaangażowania Polski

Deklaracja Domańskiego padła podczas spotkania państw G20 w Asheville we wtorek. W ocenie ministra dołączenie Polski do tej inicjatywy ma wzmocnić pozycję naszego kraju w pracach Grupy i sprzyjać budowaniu relacji z krajami Globalnego Południa, w tym z państwami Unii Afrykańskiej.

Creditor Data Sharing Exercise to jeden z kluczowych projektów Banku Światowego dotyczących problemu zadłużenia krajów rozwijających. Inicjatywa została uruchomiona w 2022 r. we współpracy z wierzycielami z grupy G7 i Klubu Paryskiego.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, udział Polski miałby stanowić wyraźny sygnał „gotowości do aktywnego włączania się w rozwiązywanie globalnych wyzwań gospodarczych”, w tym problemów związanych z zarządzaniem długiem publicznym.

Dalsze prace na forum G20

Problem nadmiernego zadłużania się krajów rozwijających, np. afrykańskich i azjatyckich, był jednym z głównych tematów tegorocznych prac Grupy G20 oraz dwudniowego spotkania w Asheville, w którym brali udział ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów G20.

Polski minister poinformował „Rzeczpospolitą”, że dyskusja na temat zadłużania się państw będzie wracać na kolejnych posiedzeniach.

– Pakiet działań w tym zakresie przedstawiła już amerykańska prezydencja. Sytuacja pod tym kątem robi się napięta, szczególnie dla państw o niższej wiarogodności kredytowej – powiedział nam Domański.

Po spotkaniach w Asheville przedstawiciele krajów G20 spotykają się we wtorek i środę w sąsiednim Raleigh-Durham. Tematem przewodnim tych rozmów mają być innowacje.