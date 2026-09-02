We wtorek w amerykańskim Asheville zakończyło się posiedzenie wysokich przedstawicieli krajów należących do Grupy G20. Polska delegacja – w której skład wchodził, oprócz Andrzeja Domańskiego, także szef NBP Adam Glapiński – wróci do kraju z konkretami.

Czytaj więcej

Rosja, Brazylia i RPA przeciw Polsce w G20. Warszawa ma poważnych rywali
Gospodarka
Polska chce wejść do G20. Te kraje mogą stanąć Warszawie na drodze

Polska przystąpi do mechanizmu zwiększającego transparentność zobowiązań finansowych wobec innych krajów. To inicjatywa Banku Światowego, o której w Asheville rozmawiałem z jego prezesem Ajay Bangą – powiedział „Rzeczpospolitej” Domański.

Chodzi o Creditor Data Sharing Exercise, czyli program wymiany i uzgadniania danych o zadłużeniu między państwami-wierzycielami i państwami-dłużnikami.

Celem inicjatywy jest porównywanie informacji o zobowiązaniach finansowych raportowanych przez obie strony, wykrywanie ewentualnych rozbieżności oraz poprawa jakości i przejrzystości danych dotyczących zadłużenia publicznego.

– Ten mechanizm będzie zobowiązywał nas do informowania Banku Światowego, jakie mamy zobowiązania i wobec kogo, a także komu my pożyczamy pieniądze. Dane będą poufne, można powiedzieć, że Bank Światowy będzie powiernikiem tych informacji – wyjaśnił minister w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Przejaw zaangażowania Polski

Deklaracja Domańskiego padła podczas spotkania państw G20 w Asheville we wtorek. W ocenie ministra dołączenie Polski do tej inicjatywy ma wzmocnić pozycję naszego kraju w pracach Grupy i sprzyjać budowaniu relacji z krajami Globalnego Południa, w tym z państwami Unii Afrykańskiej.

Czytaj więcej

Po Trumpie czas na Londyn. Polska zabiega o utrzymanie miejsca przy stole G20
Gospodarka
Po Trumpie czas na Londyn. Polska zabiega o utrzymanie miejsca przy stole G20

Creditor Data Sharing Exercise to jeden z kluczowych projektów Banku Światowego dotyczących problemu zadłużenia krajów rozwijających. Inicjatywa została uruchomiona w 2022 r. we współpracy z wierzycielami z grupy G7 i Klubu Paryskiego.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, udział Polski miałby stanowić wyraźny sygnał „gotowości do aktywnego włączania się w rozwiązywanie globalnych wyzwań gospodarczych”, w tym problemów związanych z zarządzaniem długiem publicznym.

Dalsze prace na forum G20

Problem nadmiernego zadłużania się krajów rozwijających, np. afrykańskich i azjatyckich, był jednym z głównych tematów tegorocznych prac Grupy G20 oraz dwudniowego spotkania w Asheville, w którym brali udział ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów G20.

Czytaj więcej

Domański: Polska nie może stać z boku. Chcemy współdecydować o regułach światowej gospodarki
Gospodarka
Polska walczy o miejsce w G20. Domański: Chcemy współtworzyć światowe zasady

Polski minister poinformował „Rzeczpospolitą”, że dyskusja na temat zadłużania się państw będzie wracać na kolejnych posiedzeniach.

– Pakiet działań w tym zakresie przedstawiła już amerykańska prezydencja. Sytuacja pod tym kątem robi się napięta, szczególnie dla państw o niższej wiarogodności kredytowej – powiedział nam Domański.

Po spotkaniach w Asheville przedstawiciele krajów G20 spotykają się we wtorek i środę w sąsiednim Raleigh-Durham. Tematem przewodnim tych rozmów mają być innowacje.