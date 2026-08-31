W poniedziałek w amerykańskim Asheville rozpoczęły się dwudniowe obrady ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20. Polskę reprezentuje Andrzej Domański oraz Adam Glapiński.

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W agendzie na poniedziałek znalazły się bieżące wydarzenia gospodarcze, m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie, bezpieczeństwo energetyczne, wojny handlowe, globalne nierównowagi oraz wpływ AI na gospodarkę i stabilność finansową.

Sesja w Asheville jest dwudniowa, zakończy się we wtorek.

Domański po spotkaniu z Healeyem

Jak przekazał „Rzeczpospolitej” resort finansów, w poniedziałek minister Domański rozmawiał m.in. z Johnem Healeyem, kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii.

Jeszcze w Warszawie Domański podkreślał wagę rozmów z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, która w grudniu przejmie od Stanów Zjednoczonych przewodnictwo w pracach Grupy G20. Pytany przez „Rzeczpospolitą” o potencjalne podejście Londynu do zaproszenia Polski do prac Grupy także w przyszłym roku powiedział, że Warszawa „pracuje, żeby to się wydarzyło”, a sam Healey „ma do Polski bardzo pozytywne nastawienie”.

Oprócz rozmów z kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii, Domański w Asheville jest już po spotkaniach z ministrem finansów Francji, Rolandem Lescurem oraz ministerem finansów Arabii Saudyjskiej, Mohammedem Al-Jadaanem. Domański rozmawiał również z Ajayem Bangą, szefem Banku Światowego oraz Krystaliną Georgievą, szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W planie Domańskiego są również spotkania z ministrami finansów Indii i Singapuru oraz przedstawicielami Unii Afrykańskiej.

Polska jako przykład transformacji i deregulacji

Jednym z wydarzeń poniedziałku w Asheville była sesja poświęcona wzrostowi gospodarczemu, w której Domański był mówcą. Minister podkreślił, że dla Polski nadrzędnym celem wszystkich innych polityk jest wzrost gospodarczy.

– Polska to dziś jeden z liderów wzrostu gospodarczego. Rozwijamy się niemal najszybciej w całej UE i będziemy w czołówce wzrostu krajów G20. To właśnie wzrost gospodarczy zapewnił dobrobyt milionom ludzi i przekształcił naszą gospodarkę – powiedział.

Wskazał też Polskę jako przykład skutecznej transformacji ustrojowej – od gospodarki centralnie planowanej wartej 60 mld dol. do gospodarki wolnorynkowej o wartości ponad 1 bln dol. – oraz jako przykład kraju, który przeprowadził deregulację.

Priorytety dla świata

W trakcie wystąpienia w Karolinie Północnej minister finansów i gospodarki przedstawił też trzy priorytety dla Grupy G20. W jego ocenie największe gospodarki świata powinny stawiać przede wszystkim na dalsze usuwanie barier dla przedsiębiorczości i inwestycji poprzez prostsze i bardziej przewidywalne regulacje.

Domański podkreślił też konieczność pragmatycznego podejścia do transformacji energetycznej, tak aby uwzględniała ona konkurencyjność i rozwój przemysłowy.

Jako trzeci punkt polski minister wymieniał inwestycje w kapitał ludzki, szczególnie w sektorze technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji oraz w obszarze STEM, obejmującym nauki ścisłe i przyrodnicze, technologię, inżynierię oraz matematykę.