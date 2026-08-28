Londyn
W poniedziałek i wtorek ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów należących do Grupy G20 odbędą kolejną rundę rozmów. W amerykańskim Asheville, podobnie jak podczas kwietniowego spotkania w Waszyngtonie, przy stole zasiądą Andrzej Domański oraz Adam Glapiński.
Polska nie jest stałym członkiem tego elitarnego gremium, ale korzysta z faktu, że tegorocznym pracom grupy przewodniczą Stany Zjednoczone. Prezydent USA Donald Trump jest najsilniejszym stronnikiem Warszawy w staraniach o trwałe dołączenie do G20. Dzięki temu polskie delegacje biorą udział zarówno w roboczych, jak i oficjalnych spotkaniach najpotężniejszych państw świata. Tak będzie również w przyszłym tygodniu w Karolinie Północnej. Polski rząd docenia tę sposobność.
– Chcemy, żeby Polska współtworzyła zasady światowego porządku, a nie była tylko biorcą tych zasad. Gdybyśmy nie siedzieli przy tym stole, ponosilibyśmy skutki decyzji bez możliwości wyrażania stanowiska Europy Środkowo-Wschodniej – przekonywał Domański.
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Agenda G20 na ten rok przewiduje jeszcze m.in. spotkanie ministrów spraw zagranicznych pod koniec października w Atlancie, z udziałem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, oraz najważniejsze coroczne wydarzenie, czyli grudniowy szczyt G20. Do Miami, na zaproszenie Donalda Trumpa, przyjedzie prezydent Karol Nawrocki.
Po tym wydarzeniu przewodnictwo w pracach gremium przejmie Wielka Brytania. Nie ma pewności, czy Londyn będzie podchodził do udziału polskich delegacji w obradach polityczno-gospodarczych liderów świata z równie dużą otwartością jak Waszyngton. W niedawnym komentarzu dla „Rzeczpospolitej” brytyjski MSZ zapewnił, że „jest świadomy rosnącego znaczenia międzynarodowego Polski” oraz stanowiska Stanów Zjednoczonych, wyrażającego poparcie dla polskich aspiracji związanych z G20.
Domański, pytany przez nas o perspektywy porozumienia z nowym brytyjskim rządem, wskazał, że temat poruszał już w rozmowach z poprzednią kanclerz skarbu Rachel Reeves. W USA planuje rozmawiać o nim także z obecnym kanclerzem, Johnem Healeyem.
– Nowy minister finansów ma do Polski bardzo pozytywne nastawienie – ocenił, zastrzegając jednak, że Polska nie została jeszcze formalnie zaproszona do prac grupy w 2027 r.
– Pracujemy, żeby to się wydarzyło. Liczę na zbudowanie nici porozumienia, która zapewni nam udział w pracach grupy w przyszłym roku. Polska jest dla Wielkiej Brytanii ważnym krajem, nasza pozycja w UE rośnie, a Londyn szuka mocnych sojuszników w krajach Unii. I na tym budujemy nasze rozmowy – wyjaśnił.
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Minister podkreślił jednak, że nie chodzi o to, by Polska była dopraszana do prac grupy wyłącznie dzięki zabiegom dyplomatycznym. Celem jest wywalczenie stałego miejsca w G20 dzięki politycznej i gospodarczej pozycji kraju. A to, zdaniem Domańskiego, można osiągnąć jedynie przez aktywny udział w pracach grupy oraz wnoszenie do debaty ważnego głosu Polski i regionu.
Spotkanie w Asheville będzie więc dla Domańskiego i Glapińskiego kolejną okazją do pokazania, że głos Warszawy jest wartościowy, a nasza perspektywa – jako jedynego przedstawiciela „Nowej Europy” – zasługuje na uwagę światowych mocarstw także po 2026 r. Jak zapewnił Domański, na arenie międzynarodowej rząd i NBP mówią jednym głosem.
– Siedząc obok siebie na spotkaniach G20 z prezesem Glapińskim, nie wymieniamy szturchańców, tylko uwagi, jak wspólnie możemy zareagować na tematy, które pojawiają się w dyskusji – podkreślił.
W Asheville polski minister planuje dwustronne rozmowy z przedstawicielami Indii, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Japonii czy Unii Afrykańskiej. Będzie też głównym mówcą sesji dotyczącej wzrostu gospodarczego. Jak sam mówi, kraje rozwijające się mogą czerpać z polskich doświadczeń dotyczących deregulacji, budowy odpornej gospodarki, pragmatycznego podejścia do transformacji energetycznej oraz tworzenia zdywersyfikowanego eksportu.
Miejsce Polski przy stole znalazło się dzięki politycznej decyzji Donalda Trumpa, który wykluczył RPA z tegorocznych obrad G20, twierdząc, że kraj ten „nie jest godny obecności w organizacjach międzynarodowych”. Doproszenie Polski tłumaczył tym, że to „wspaniały kraj, bardzo go lubimy, przyjaźnimy się z Polską”.
Bardziej merytoryczne argumenty za zmianą uczestników przedstawił sekretarz stanu Marco Rubio. Na progu amerykańskiej prezydencji tłumaczył, że Polska, jako 20. gospodarka świata, „dołączy do nas, aby zająć należne jej miejsce w G20”. Południowoafrykańskiej gospodarce wytknął natomiast stagnację oraz korupcję.
RPA została stałym uczestnikiem spotkań G20 jako przedstawiciel „globalnego Południa”, a nie jako gospodarczy hegemon. O ile jeszcze w 2011 r. PKB Polski i RPA były na zbliżonym poziomie, wynosząc ok. 500 mld dol., o tyle obecnie nasza gospodarka jest już 2,5-krotnie większa. Podobnie wygląda sytuacja z innym stałym członkiem tej elitarnej grupy – Argentyną, której roczna produkcja jest obecnie 1,5-krotnie mniejsza niż polska. Z kolei na liście członków brakuje m.in. Hiszpanii i Holandii, których gospodarki są większe od polskiej.
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G20 nie jest formalną organizacją międzynarodową i – w przeciwieństwie do np. UE czy NATO – nie ma skodyfikowanych procedur przyjmowania kolejnych członków. O obecności na spotkaniach poszczególnych państw decyduje kraj, który w danym roku przewodzi pracom grupy. W 2027 r. będzie to Wielka Brytania, a w 2028 r. Korea Południowa. Oba państwa należy traktować jako sojuszników w polskiej sprawie. Bezpośrednio przed prezydencją USA pracami bloku kierowały natomiast kraje politycznie i ideowo odległe od interesów Warszawy: Indonezja w 2022 r., Indie w 2023 r., Brazylia w 2024 r. oraz RPA w 2025 r. Do tej pory Polska była reprezentowana kolektywnie przez Unię Europejską, która – obok Unii Afrykańskiej – jest jednym z dwóch nienarodowych stałych uczestników spotkań G20. Grono to reprezentuje dziś ok. 80 proc. globalnego PKB i ok. dwóch trzecich globalnej populacji.
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