Na zaproszenie Stanów Zjednoczonych – które przewodniczą pracom G20 w 2026 r. – Polska bierze oficjalnie udział we wszystkich spotkaniach grup roboczych i ministerialnych tej elitarnej grupy. Jesteśmy jedynym krajem spoza stałego gremium doproszonym do tegorocznych rozmów między polityczno-gospodarczymi liderami świata.

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W tym roku odbył się już jeden oficjalny zjazd przedstawicieli państw G20 – w kwietniu w Waszyngtonie debatowali ze sobą ministrowie finansów i szefowie banków centralnych. Przy stole zasiadł m.in. Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, oraz Adam Glapiński, prezes NBP. Drugie spotkanie w tym gronie zaplanowane jest na 31 sierpnia w Asheville (Północna Karolina), a trzecie na 15 października w Bangkoku na marginesie konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Agenda G20. Na rozkładzie Houston, Atlanta i Miami

Tegoroczna agenda G20 nakreślona przez Amerykanów wskazuje na cztery priorytetowe obszary, którymi mają zajmować się światowi liderzy. To handel, deregulacja i wzrost gospodarczy, innowacyjność oraz energetyka.

Kalendarz G20 na 2026 r. przewiduje więc rozmowy najwyższych przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za innowacyjność (wrzesień, Raleigh-Durham), sektor energetyczny (wrzesień, Houston) oraz handel (przełom września i października, Milwaukee).

Z kolei pod koniec października do Atlanty zjadą się ministrowie spraw zagranicznych. Jak informowaliśmy niedawno, polski MSZ potwierdził nam, że na tej konferencji obecny będzie szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski.

Rok tradycyjnie zakończy Szczyt G20 – w grudniu Amerykanie podejmą swoich gości w Miami. W gronie najważniejszych przywódców świata znajdzie się Prezydent RP Karol Nawrocki, który został na niego oficjalnie zaproszony przez swojego amerykańskiego odpowiednika Donalda Trumpa.

Biały Dom: znaczący wkład Polski w dyskusje G20

Obecny przywódca USA to najsilniejszy stronnik Polski w procesie stałego dokooptowania Warszawy do obrad G20. Trump wielokrotnie sygnalizował, że Polska – ze swoją dynamicznie rosnącą gospodarką i ważną pozycją polityczną w środkowej Europie – powinna być stałym członkiem elitarnego gremium.

W przesłanym „Rz” komentarzu Biały Dom docenia wagę głosu Warszawy w dotychczasowych dyskusjach światowych liderów.

„Wkład Polski w dyskusje G20 w roku, w którym USA są gospodarzami szczytu, był znaczący i niezwykle doceniany. Jako 20. co do wielkości gospodarka świata, Polska odgrywa kluczową rolę w globalnym przemyśle i finansach” – komentuje dla „Rz” amerykańska administracja.

Po USA przewodnictwo w pracach grupy przejmuje Wielka Brytania. Brytyjski MSZ wskazał niedawno, że również dostrzega rosnące znaczenie międzynarodowe Polski i nie zamyka drogi do jej bliższej współpracy z grupą.

Jedyny głos „Nowej Europy”

Grupa G20 nie jest formalną organizacją międzynarodową i – w przeciwieństwie do np. NATO czy Unii Europejskiej – nie ma zapisanych procedur rozszerzania swojego formatu o kolejnych członków.

Niemniej polski MSZ intensywnie zabiega o możliwość uczestniczenia przez Warszawę w pracach G20 nie tylko w tym roku – jako gość na zaproszenie USA – ale także w kolejnych latach. Tak, aby „w dyskusji uwzględniona była również polska perspektywa na globalne wyzwania gospodarcze”.

Korzyść z przyznania nam pełnoprawnego mandatu do udziału w G20 w kolejnych latach miałaby mieć też sama Grupa. Polska jest w tym gronie jedynym przedstawicielem „Nowej Europy” – krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w XXI wieku i które dziś są wzorem reform społecznych i szybkiego rozwoju gospodarczego. W ten sposób na Polskę patrzy amerykańska administracja.

„Wyjątkowy głos Polski w Europie Środkowo-Wschodniej jest potrzebny w G20, a Stany Zjednoczone wspierają starania Polski o pełne członkostwo w G20” – komentuje dla „Rz” Biały Dom.

Pozostałe kraje regionu oraz część innych państw europejskich są reprezentowane kolektywnie przez Unię Europejską, która – podobnie jak Unia Afrykańska – jest niepaństwowym członkiem G20.