Relacje polsko-amerykańskie
Marzena Drela
Najnowszy raport Amerykańskiej Izby Handlowej i McKinsey & Company, przygotowany w na bazie twardych danych makroekonomicznych oraz wyników badania opinii amerykańskich inwestorów obecnych w naszym kraju, kreśli kompleksowy obraz współpracy gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych.
Łączna wartość bezpośrednich amerykańskich inwestycji zagranicznych sięga 30 mld dolarów, co czyni Stany Zjednoczone drugim największym inwestorem w Polsce i zdecydowanie największym partnerem gospodarczym dla Polski spoza Unii Europejskiej. Ponad 1600 amerykańskich firm zatrudnia tutaj 329 tysięcy osób, co stanowi aż 14% wszystkich zatrudnionych przez firmy z kapitałem zagranicznym. Łączna wartość aktywów kontrolowanych przez inwestorów z USA wynosi 75,5 mld dolarów, a to przekłada się na ok. 16% wszystkich aktywów firm z kapitałem zagranicznym. Z kolei przychody amerykańskich firm działających nad Wisłą sięgają 88,4 mld dolarów rocznie. To ok. 12% wszystkich przychodów firm z kapitałem zagranicznym.
Wpływ amerykańskiego biznesu na polską gospodarkę nie sprowadza się jednak wyłącznie do liczb. Amerykanie mieli istotny udział w transformacji polskiej gospodarki od samego początku, czyli ponownego wejścia Polski na rynki światowe w 1989 roku. Firmy z USA należały do pierwszych inwestorów zagranicznych, którzy wnieśli do naszego kraju nowoczesne praktyki z zakresu zarządzania, wprowadzali standardy ładu korporacyjnego, inwestowali w rozwój pracowników.
Dzisiaj amerykańska obecność w Polsce bazuje na nowoczesnych fundamentach sektorowych. Doskonałym przykładem jest zaawansowana produkcja. Koncern PepsiCo uruchomił niedawno w podwrocławskiej Środzie Śląskiej najbardziej zrównoważoną środowiskowo fabrykę w Europie, powiększając zespół w Polsce do ok. 3200 osób. Z tego nowoczesnego zakładu zaopatrywany jest rynek polski oraz ponad 20 innych krajów. Z kolei w obszarze cyfrowym Google zlokalizował w stołecznym kompleksie The Warsaw Hub swoje największe centrum inżynieryjne i rozwoju technologii chmury w Unii Europejskiej, zatrudniając w Polsce już ponad 3000 osób. Integrację obu krajów cementuje również bezpieczeństwo energetyczne. To właśnie amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel współpracuje przy projektowaniu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Przejście od prostych operacji do zaawansowanych usług nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanych kadr. Polska wygrywa na tym polu doskonałym zapleczem inżynieryjnym. Krajowe uczelnie kształcą rocznie ponad 13 absolwentów kierunków ścisłych i technicznych (STEM) na 1000 mieszkańców w wieku 20-29 lat. To wynik, który wyraźnie deklasuje średnią unijną (10,6) i wyprzedza takie gospodarki, jak Francja czy Włochy. To właśnie polscy inżynierowie i analitycy są dzisiaj głównym magnesem przyciągającym zza oceanu inwestycje o wysokiej wartości dodanej.
Dane ujęte w raporcie potwierdzają stabilność amerykańskiego zaangażowania w polską gospodarkę, niezależną od geopolitycznych zawirowań, także w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. W latach 2014-2024 zasób amerykańskich inwestycji bezpośrednich w naszym kraju rósł w tempie ok. 3% w ujęciu średniorocznym. Co istotne, badanie inwestorów wskazuje, że dla 55% z nich obecna trudna sytuacja geopolityczna w ogóle nie zmieniła planów inwestycyjnych w Polsce, a dla kolejnych 11% wręcz zwiększyła apetyt na nowe inicjatywy.
Równolegle rozwija się handel dwustronny. Wymiana towarowa między tymi dwoma krajami wzrosła ponad dziesięciokrotnie od 1999 roku, wyraźnie przyspieszając po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, wraz z coraz głębszą integracją Polski w ramach transatlantyckich łańcuchów wartości. Wartość handlu towarami i usługami Polski z USA wyniosła w 2024 roku 26 mld dolarów, w tym 14 mld dolarów eksportu i 12 mld dolarów importu. Struktura polskiego eksportu, w którym obok tradycyjnej produkcji przemysłowej coraz większe znaczenie mają usługi profesjonalne, wskazuje na ewolucję Polski z bazy produkcyjnej w zróżnicowanego partnera handlowego. Aż 67% badanych firm amerykańskich, ujętych w raporcie, zadeklarowało, że w ciągu ostatnich pięciu lat charakter ich działalności nad Wisłą przesunął się w kierunku zaawansowanych zadań opartych na wiedzy.
Skala, jakość i trwałość współpracy gospodarczej obu państw, jej odporność na zewnętrzne wstrząsy oraz konsekwentny awans Polski w globalnych łańcuchach wartości potwierdzają, że polsko-amerykańskie partnerstwo jest obliczone na dekady, a perspektywy dalszego rozwoju są znakomite.
W 2026 roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Dla polsko-amerykańskich relacji gospodarczych to moment historyczny. Udana współpraca z biznesem z USA to nie tylko korzyści handlowe. To potężny katalizator rozwoju. Dzięki temu strategicznemu partnerstwu polska gospodarka ma coraz większe szanse zająć należne jej, stałe miejsce w elitarnej grupie państw G20, symbolicznie przypieczętowując drogę kraju jako kluczowego uczestnika globalnego ładu gospodarczego. Budujemy razem coś znacznie większego niż biznes. Kładziemy trwałe fundamenty bezpieczeństwa i dobrobytu dla przyszłych pokoleń po obu stronach Atlantyku.
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