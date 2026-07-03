Relacje polsko-amerykańskie
Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Jacek A. Goszczyński
Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Jacek A. Goszczyński podczas złożenia symbolicznego kamienia węgielnego pod jedyne w Europie Autoryzowane Centrum Serwisowe Silników AGT1500 czołgów M1 Abrams Sił Zbrojnych RP
Wielkie amerykańskie koncerny przemysłowe nie omijają Polski. Także tu wartość ich inwestycji liczona jest w grubych dziesiątkach miliardów złotych. To też dziesiątki tysięcy miejsc pracy, w tym dla inżynierów i wysokiej klasy specjalistów. Kto zainwestował w naszym kraju? Oto niektóre przykłady.
Procter & Gamble to jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Ma 60 fabryk na całym świecie, sprzedaje produkty z 40 kategorii, zatrudnia blisko 180 tys. osób. W jego portfolio znajdują się m.in. dobrze znane także u nas marki: Always, AmbiPur, Ariel, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B, Old Spice, Pampers, Pantene, Swiffer, Vizir, Vicks. Aż 23 marki z oferty Procter & Gamble przynoszą ze sprzedaży co najmniej miliard dolarów rocznie każda.
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Działalność w Polsce koncern Procter & Gamble rozpoczął w 1991 r. Należą do niego fabryki pieluszek Pampers w Warszawie, kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim oraz największa na świecie fabryka maszynek i ostrzy Gillette. Warszawskie Biuro Główne P&G jest częścią regionalnej struktury Central Europe, która obsługuje blisko 120 mln konsumentów. W Polsce koncern ma również centra usług, które wspierają jednostki spółki na całym świecie. Globalne Centrum Usług Biznesowych P&G w Warszawie specjalizuje się w tworzeniu narzędzi i systemów wspomagających identyfikację produktów, planowanie łańcucha dostaw oraz rozwiązania w zakresie Business Intelligence i tzw. Big Data. Otwarte w 2013 r. Europejskie Centrum Planowania i Logistyki w Warszawie zajmuje się kompleksowym zarządzaniem łańcuchami dostaw na obszarze Europy.
Koncern zainwestował dotąd w Polsce kilka miliardów złotych. Świeższych danych na ten temat nie ma, jednak w ciągu pierwszych 25 lat jego obecności w naszym kraju ich wartość przekroczyła 4 mld zł.
Whirlpool Corporation to amerykańskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją i sprzedażą sprzętu AGD. W Polsce firma jest obecna od 1993 r., gdy stała się głównym inwestorem a później większościowym właścicielem wrocławskich zakładów Polar. W 2014 r. za kwotę 1,1 mld euro Whirlpool przejął innego producenta AGD, włoską firmę Indesit. W ten sposób pod jego skrzydła trafiły zakłady w Łodzi oraz Radomsku, wcześniej należące do firmy Indesit. W ramach wielkiego planu inwestycyjnego w latach 2015–2018 Whirlpool zainwestował w Polsce ponad 1,25 mld zł, m.in. uruchamiając nową fabrykę suszarek w Łodzi. Dzięki temu polskie fabryki produkowały jedną trzecią europejskiego sprzętu koncernu.
Sytuacja zmieniła się w latach 2023–2024, po tym jak europejski oddział koncernu Whirlpool został przejęty przez turecką firmę Arçelik, właściciela marki Beko. W wyniku tej fuzji powstała nowa spółka Beko Europe, w której 75 proc. udziałów należy do Turków, a 25 proc. do amerykańskiego Whirlpoola. Do nowej spółki trafiły m.in. polskie fabryki Whirlpoola, stając się fabrykami Beko. W następnym kroku, w ramach restrukturyzacji i optymalizacji produkcji, nowy właściciel zamknął fabryki we Wrocławiu i w Łodzi. Pracę straciło ponad 1800 osób.
Koncern 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) specjalizuje się w sprzedaży i produkcji m.in. tworzyw sztucznych, materiałów ściernych czy farmaceutycznych. W swojej ofercie ma ponad 60 tys. produktów.
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Pro
W Polsce amerykańska firma pojawiła się w 1991 r. Jako 3M Poland zatrudniała wtedy 8 pracowników. Sześć lat później, w Kajetanach pod Warszawą, ruszyła budowa siedziby polskiej spółki. W 2001 r. 3M kupił wrocławską fabrykę Viscoplast, producenta m.in. plastrów i opatrunków leczniczych. Po modernizacji ruszyła tam produkcja nowych wyrobów medycznych 3M. Następne lata przyniosły kolejne inwestycje. W 2004 r. firma uruchomiła fabrykę opasek stabilizujących Scotchcast (tzw. lekkich gipsów) we Wrocławiu. Również we Wrocławiu, w 2005 r., otworzyła swoje Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2006–2013 miało miejsce powstanie i rozbudowa nowego wrocławskiego centrum produkcyjnego Superhub. W 2013 r. nastąpiło otwarcie Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu. Dwa lata później firma ulokowała we Wrocławiu jedno z trzech Centrów Usług Wspólnych, które obsługuje wszystkie zakłady i biura 3M w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z kolei w 2017 r. nastąpiło otwarcie Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu. Od 2021 r. wszystkie zakłady i biura 3M w Polsce zasilane są w 100 proc. energią z odnawialnych źródeł.
W pierwszych latach swojej obecności w Polsce (świeższych oficjalnych danych nie ma) firma 3M zainwestowała 2,5 mld zł.
Firma CANPACK, należąca do amerykańskiej grupy Giorgi Global Holdings, Inc., jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego, a także butelek szklanych. Firma dostarcza swoje produkty klientom w ponad 100 krajach. Obecnie CANPACK zatrudnia około 8 tys. pracowników (z czego ponad 3 tys. w Polsce) w 27 fabrykach zlokalizowanych w 16 krajach.
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CANPACK powstała w 1992 r. w Krakowie. W 1994 r. uruchomiła w Brzesku pierwszą w Polsce i najnowocześniejszą w Europie Środkowo-Wschodniej linię produkującą aluminiowe puszki do napojów. Początkowo firma wytwarzała najbardziej popularne na Zachodzie puszki o pojemności 330 ml. Potrzebom polskiego rynku lepiej odpowiadała jednak puszka 500 ml, po którą sięgali przede wszystkim producenci piwa w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W kolejnych latach firma rozszerzyła swoją działalność na inne regiony kraju. W jej portfolio poza aluminiowymi puszkami znalazły się opakowania stalowe dla przemysłu spożywczego, zamknięcia koronowe oraz szkło. Ważnym ośrodkiem CANPACK stała się m.in. fabryka w Bydgoszczy. Rok temu firma informowała, że zamierza wydać 440 mln zł na rozwój swojego bydgoskiego zakładu.
Honeywell to globalny producent szerokiego zakresu technologii i urządzeń optymalizujących pracę. Jest obecny w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej od pierwszej połowy lat 90. Obecnie zatrudnia w regionie ponad 8 tys. pracowników. Honeywell wspiera klientów z różnych gałęzi przemysłu i dostarcza rozwiązania będące połączeniem urządzeń, software’u oraz usług, które poprawiają wyniki i efektywność procesów. W Polsce są to m.in. systemy sterowania budynkami inteligentnymi oraz systemy kontroli środowiska, systemy bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe dla budynków komercyjnych i mieszkaniowych, systemy mechaniczne i kabinowe instalowane w samolotach należących do LOT-u, innowacyjne technologie petrochemiczne i technologie przetwarzania dla największych w Polsce zakładów chemicznych, a także systemy bezpieczeństwa pracowników dla kilkunastu dużych polskich zakładów produkcyjnych z branży paliwowej, przemysłu chemicznego i motoryzacyjnego.
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W 2019 r. w Katowicach utworzono Centrum Obsługi Klienta Honeywell na Europę. Dwa lata później firma ogłosiła plan otwarcia supernowoczesnej fabryki o powierzchni 27 tys. m kw. w Chorzowie. Inwestycja była kolejnym elementem rozwoju działalności Honeywell w obszarze automatyzacji magazynów poza Ameryką Północną. W 2023 r. Honeywell ogłosił otwarcie nowego ośrodka badawczo-rozwojowego w Krakowie.
Commercial Metals Company, czyli CMC, to amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące stal i metale. W Stanach Zjednoczonych ma cztery huty stali i hutę miedzi. Jest również właścicielem polskiej Huty Zawiercie, którą przejęła pod koniec 2003 r.
CMC Poland prowadzi działalność w branży metalurgicznej, skupionej na recyklingu, produkcji i przetwórstwie stali. Jest jednym z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatki z drutu w Polsce. Jej wyroby zostały zastosowane jako zbrojenie budowlane w wielu dużych inwestycjach mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych oraz infrastruktury transportowej i biznesowej w Polsce i Europie.
Wabtec Poland to lokalny oddział Wabtec Corporation, światowego lidera produkcji komponentów dla pojazdów szynowych. Wabtec to firma o przychodzie ponad 8 mld dol., obecna w ponad 50 krajach. Zajmuje się produkcją, sprzedażą i serwisem elementów wyposażenia pojazdów, zarówno dla taboru towarowego, jak i pasażerskiego.
Jednym z głównych obszarów działalności Wabtec jest produkcja kompletnych systemów hamulcowych. Firma znana jest również na świecie z produkcji lokomotyw, systemów drzwiowych, klimatyzacji, a także jako dostawca systemów informatycznych zarządzania flotą. Wabtec w Polsce zatrudnia setki specjalistów i posiada dwa główne ośrodki: biuro główne w Warszawie oraz centrum produkcyjne Stemmann-Polska (część grupy Wabtec) w Kątach Wrocławskich. W naszym kraju firma m.in. produkuje i serwisuje zaawansowane systemy hamulcowe dla taboru kolejowego, a także pantografy i systemy zasilania dla kolei.
General Electric to istniejący od ponad 130 lat amerykański konglomerat przemysłowy. W 2024 r. podzielił się na trzy spółki giełdowe: GE Aerospace, która zajmuje się produkcją silników odrzutowych i systemów awioniki dla lotnictwa komercyjnego i wojskowego, GE Vernova, która specjalizuje się w technologiach wytwarzania energii, w tym produkcji turbin wiatrowych, gazowych i wodnych oraz sieci elektrycznych, oraz utworzoną już rok wcześniej GE HealthCare, która produkuje zaawansowany sprzęt medyczny, w tym tomografy, rezonanse magnetyczne, aparaty USG i systemy monitorowania pacjentów. Dodatkowo na rynku wciąż funkcjonuje marka GE Appliances (obecnie należąca do Haier), która produkuje sprzęt AGD – lodówki, pralki, zmywarki.
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Jako bezpośredni inwestor General Electric jest obecny w Polsce od 1992 r. I tak, od 2000 r. w Warszawie działa jedno z największych centrów inżynieryjnych GE Aerospace w Europie, zatrudniające setki inżynierów. GE Vernova ma u nas m.in. nowoczesne centrum serwisowe we Wrocławiu oraz zakład produkcyjny w Elblągu. Z kolei GE HealthCare dostarcza do polskich szpitali m.in. aparaty USG, tomografy komputerowe (TK), rezonanse magnetyczne (MR), systemy rentgenowskie oraz środki kontrastowe i radiofarmaceutyki. Jej Centrum Technologiczne w Krakowie zatrudnia programistów i inżynierów, którzy tworzą cyfrowe systemy wspierające decyzje kliniczne, analizę danych medycznych oraz narzędzia do zdalnego monitorowania pacjentów. W sumie spółki GE zatrudniają w Polsce kilka tysięcy osób. Przez ponad 30 lat obecności w naszym kraju firma zainwestowała kilka miliardów złotych.
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