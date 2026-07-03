Wielkie amerykańskie koncerny przemysłowe nie omijają Polski. Także tu wartość ich inwestycji liczona jest w grubych dziesiątkach miliardów złotych. To też dziesiątki tysięcy miejsc pracy, w tym dla inżynierów i wysokiej klasy specjalistów. Kto zainwestował w naszym kraju? Oto niektóre przykłady.

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Procter & Gamble: Pampers, Gillette i centra usług dla 120 mln konsumentów

Procter & Gamble to jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Ma 60 fabryk na całym świecie, sprzedaje produkty z 40 kategorii, zatrudnia blisko 180 tys. osób. W jego portfolio znajdują się m.in. dobrze znane także u nas marki: Always, AmbiPur, Ariel, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B, Old Spice, Pampers, Pantene, Swiffer, Vizir, Vicks. Aż 23 marki z oferty Procter & Gamble przynoszą ze sprzedaży co najmniej miliard dolarów rocznie każda.

Działalność w Polsce koncern Procter & Gamble rozpoczął w 1991 r. Należą do niego fabryki pieluszek Pampers w Warszawie, kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim oraz największa na świecie fabryka maszynek i ostrzy Gillette. Warszawskie Biuro Główne P&G jest częścią regionalnej struktury Central Europe, która obsługuje blisko 120 mln konsumentów. W Polsce koncern ma również centra usług, które wspierają jednostki spółki na całym świecie. Globalne Centrum Usług Biznesowych P&G w Warszawie specjalizuje się w tworzeniu narzędzi i systemów wspomagających identyfikację produktów, planowanie łańcucha dostaw oraz rozwiązania w zakresie Business Intelligence i tzw. Big Data. Otwarte w 2013 r. Europejskie Centrum Planowania i Logistyki w Warszawie zajmuje się kompleksowym zarządzaniem łańcuchami dostaw na obszarze Europy.

Koncern zainwestował dotąd w Polsce kilka miliardów złotych. Świeższych danych na ten temat nie ma, jednak w ciągu pierwszych 25 lat jego obecności w naszym kraju ich wartość przekroczyła 4 mld zł.

Whirlpool: od Polara po przejęcie przez Beko i zamknięcie fabryk

Whirlpool Corporation to amerykańskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją i sprzedażą sprzętu AGD. W Polsce firma jest obecna od 1993 r., gdy stała się głównym inwestorem a później większościowym właścicielem wrocławskich zakładów Polar. W 2014 r. za kwotę 1,1 mld euro Whirlpool przejął innego producenta AGD, włoską firmę Indesit. W ten sposób pod jego skrzydła trafiły zakłady w Łodzi oraz Radomsku, wcześniej należące do firmy Indesit. W ramach wielkiego planu inwestycyjnego w latach 2015–2018 Whirlpool zainwestował w Polsce ponad 1,25 mld zł, m.in. uruchamiając nową fabrykę suszarek w Łodzi. Dzięki temu polskie fabryki produkowały jedną trzecią europejskiego sprzętu koncernu.

Sytuacja zmieniła się w latach 2023–2024, po tym jak europejski oddział koncernu Whirlpool został przejęty przez turecką firmę Arçelik, właściciela marki Beko. W wyniku tej fuzji powstała nowa spółka Beko Europe, w której 75 proc. udziałów należy do Turków, a 25 proc. do amerykańskiego Whirlpoola. Do nowej spółki trafiły m.in. polskie fabryki Whirlpoola, stając się fabrykami Beko. W następnym kroku, w ramach restrukturyzacji i optymalizacji produkcji, nowy właściciel zamknął fabryki we Wrocławiu i w Łodzi. Pracę straciło ponad 1800 osób.

3M: trzy dekady inwestycji od opatrunków po centrum innowacji

Koncern 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) specjalizuje się w sprzedaży i produkcji m.in. tworzyw sztucznych, materiałów ściernych czy farmaceutycznych. W swojej ofercie ma ponad 60 tys. produktów.

W Polsce amerykańska firma pojawiła się w 1991 r. Jako 3M Poland zatrudniała wtedy 8 pracowników. Sześć lat później, w Kajetanach pod Warszawą, ruszyła budowa siedziby polskiej spółki. W 2001 r. 3M kupił wrocławską fabrykę Viscoplast, producenta m.in. plastrów i opatrunków leczniczych. Po modernizacji ruszyła tam produkcja nowych wyrobów medycznych 3M. Następne lata przyniosły kolejne inwestycje. W 2004 r. firma uruchomiła fabrykę opasek stabilizujących Scotchcast (tzw. lekkich gipsów) we Wrocławiu. Również we Wrocławiu, w 2005 r., otworzyła swoje Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2006–2013 miało miejsce powstanie i rozbudowa nowego wrocławskiego centrum produkcyjnego Superhub. W 2013 r. nastąpiło otwarcie Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu. Dwa lata później firma ulokowała we Wrocławiu jedno z trzech Centrów Usług Wspólnych, które obsługuje wszystkie zakłady i biura 3M w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z kolei w 2017 r. nastąpiło otwarcie Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu. Od 2021 r. wszystkie zakłady i biura 3M w Polsce zasilane są w 100 proc. energią z odnawialnych źródeł.

W pierwszych latach swojej obecności w Polsce (świeższych oficjalnych danych nie ma) firma 3M zainwestowała 2,5 mld zł.

CANPACK: polskie puszki, które podbiły Europę Środkową

Firma CANPACK, należąca do amerykańskiej grupy Giorgi Global Holdings, Inc., jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego, a także butelek szklanych. Firma dostarcza swoje produkty klientom w ponad 100 krajach. Obecnie CANPACK zatrudnia około 8 tys. pracowników (z czego ponad 3 tys. w Polsce) w 27 fabrykach zlokalizowanych w 16 krajach.

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CANPACK powstała w 1992 r. w Krakowie. W 1994 r. uruchomiła w Brzesku pierwszą w Polsce i najnowocześniejszą w Europie Środkowo-Wschodniej linię produkującą aluminiowe puszki do napojów. Początkowo firma wytwarzała najbardziej popularne na Zachodzie puszki o pojemności 330 ml. Potrzebom polskiego rynku lepiej odpowiadała jednak puszka 500 ml, po którą sięgali przede wszystkim producenci piwa w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W kolejnych latach firma rozszerzyła swoją działalność na inne regiony kraju. W jej portfolio poza aluminiowymi puszkami znalazły się opakowania stalowe dla przemysłu spożywczego, zamknięcia koronowe oraz szkło. Ważnym ośrodkiem CANPACK stała się m.in. fabryka w Bydgoszczy. Rok temu firma informowała, że zamierza wydać 440 mln zł na rozwój swojego bydgoskiego zakładu.

Honeywell: od systemów dla LOT-u po fabrykę w Chorzowie

Honeywell to globalny producent szerokiego zakresu technologii i urządzeń optymalizujących pracę. Jest obecny w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej od pierwszej połowy lat 90. Obecnie zatrudnia w regionie ponad 8 tys. pracowników. Honeywell wspiera klientów z różnych gałęzi przemysłu i dostarcza rozwiązania będące połączeniem urządzeń, software’u oraz usług, które poprawiają wyniki i efektywność procesów. W Polsce są to m.in. systemy sterowania budynkami inteligentnymi oraz systemy kontroli środowiska, systemy bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe dla budynków komercyjnych i mieszkaniowych, systemy mechaniczne i kabinowe instalowane w samolotach należących do LOT-u, innowacyjne technologie petrochemiczne i technologie przetwarzania dla największych w Polsce zakładów chemicznych, a także systemy bezpieczeństwa pracowników dla kilkunastu dużych polskich zakładów produkcyjnych z branży paliwowej, przemysłu chemicznego i motoryzacyjnego.

W 2019 r. w Katowicach utworzono Centrum Obsługi Klienta Honeywell na Europę. Dwa lata później firma ogłosiła plan otwarcia supernowoczesnej fabryki o powierzchni 27 tys. m kw. w Chorzowie. Inwestycja była kolejnym elementem rozwoju działalności Honeywell w obszarze automatyzacji magazynów poza Ameryką Północną. W 2023 r. Honeywell ogłosił otwarcie nowego ośrodka badawczo-rozwojowego w Krakowie.

CMC: amerykańska stal z Huty Zawiercie

Commercial Metals Company, czyli CMC, to amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące stal i metale. W Stanach Zjednoczonych ma cztery huty stali i hutę miedzi. Jest również właścicielem polskiej Huty Zawiercie, którą przejęła pod koniec 2003 r.

CMC Poland prowadzi działalność w branży metalurgicznej, skupionej na recyklingu, produkcji i przetwórstwie stali. Jest jednym z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatki z drutu w Polsce. Jej wyroby zostały zastosowane jako zbrojenie budowlane w wielu dużych inwestycjach mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych oraz infrastruktury transportowej i biznesowej w Polsce i Europie.

Wabtec: hamulce i pantografy dla polskich kolei

Wabtec Poland to lokalny oddział Wabtec Corporation, światowego lidera produkcji komponentów dla pojazdów szynowych. Wabtec to firma o przychodzie ponad 8 mld dol., obecna w ponad 50 krajach. Zajmuje się produkcją, sprzedażą i serwisem elementów wyposażenia pojazdów, zarówno dla taboru towarowego, jak i pasażerskiego.

Jednym z głównych obszarów działalności Wabtec jest produkcja kompletnych systemów hamulcowych. Firma znana jest również na świecie z produkcji lokomotyw, systemów drzwiowych, klimatyzacji, a także jako dostawca systemów informatycznych zarządzania flotą. Wabtec w Polsce zatrudnia setki specjalistów i posiada dwa główne ośrodki: biuro główne w Warszawie oraz centrum produkcyjne Stemmann-Polska (część grupy Wabtec) w Kątach Wrocławskich. W naszym kraju firma m.in. produkuje i serwisuje zaawansowane systemy hamulcowe dla taboru kolejowego, a także pantografy i systemy zasilania dla kolei.

General Electric: silniki, turbiny i tomografy z trzech spółek-córek

General Electric to istniejący od ponad 130 lat amerykański konglomerat przemysłowy. W 2024 r. podzielił się na trzy spółki giełdowe: GE Aerospace, która zajmuje się produkcją silników odrzutowych i systemów awioniki dla lotnictwa komercyjnego i wojskowego, GE Vernova, która specjalizuje się w technologiach wytwarzania energii, w tym produkcji turbin wiatrowych, gazowych i wodnych oraz sieci elektrycznych, oraz utworzoną już rok wcześniej GE HealthCare, która produkuje zaawansowany sprzęt medyczny, w tym tomografy, rezonanse magnetyczne, aparaty USG i systemy monitorowania pacjentów. Dodatkowo na rynku wciąż funkcjonuje marka GE Appliances (obecnie należąca do Haier), która produkuje sprzęt AGD – lodówki, pralki, zmywarki.

Jako bezpośredni inwestor General Electric jest obecny w Polsce od 1992 r. I tak, od 2000 r. w Warszawie działa jedno z największych centrów inżynieryjnych GE Aerospace w Europie, zatrudniające setki inżynierów. GE Vernova ma u nas m.in. nowoczesne centrum serwisowe we Wrocławiu oraz zakład produkcyjny w Elblągu. Z kolei GE HealthCare dostarcza do polskich szpitali m.in. aparaty USG, tomografy komputerowe (TK), rezonanse magnetyczne (MR), systemy rentgenowskie oraz środki kontrastowe i radiofarmaceutyki. Jej Centrum Technologiczne w Krakowie zatrudnia programistów i inżynierów, którzy tworzą cyfrowe systemy wspierające decyzje kliniczne, analizę danych medycznych oraz narzędzia do zdalnego monitorowania pacjentów. W sumie spółki GE zatrudniają w Polsce kilka tysięcy osób. Przez ponad 30 lat obecności w naszym kraju firma zainwestowała kilka miliardów złotych.