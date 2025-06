Fabryka Pampers na Targówku to pierwszy zakład produkcyjny P&G i jedna z siedmiu jednostek biznesowych, które koncern ulokował w Polsce. Poza warszawską fabryką pieluszek firma dysponuje również zakładem produkcyjnym w Łodzi, gdzie wytwarzane są maszynki i ostrza Gillette oraz fabryką w Aleksandrowie Łódzkim produkującą kosmetyki m.in. Old Spice czy Olay. Globalne Centrum IT, Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw, centrum dystrybucyjne i biuro główne uzupełniają skalę inwestycji koncernu w kraju, która wynosi ponad miliard dolarów.

Fabryka Pampers zajmuje szczególne miejsce na mapie firmy nie tylko w skali krajowej czy europejskiej, ale nawet globalnej. O jej wiodącej pozycji decyduje przede wszystkim innowacyjność i unikatowość - zarówno w zakresie portfolio produktów, skali i standardów produkcji, a także wykwalifikowanej kadry inżynierów i managerów. Potwierdzeniem jej statusu jest m.in. prestiżowy tytuł Fabryki Przyszłości, który otrzymała w 2022 roku.

Pieluszki z Targówka służą dzieciom w każdym wieku i w różnych zakątkach świata

Obecnie fabryka produkuje pełną gamę pieluszek Pampers. Wachlarz produktów obejmuje m.in. pieluszki Pampers Premium Care, Active Baby, pieluchomajtki Pampers, przeznaczone do pływania pieluszki Splashers. Niektore z nich, fabryka produkuje jako jedyna na świecie.

Jej wyroby trafiają do ponad 130 sieci detalicznych, w blisko 40 krajach na całym świecie. Co czwarta pieluszka Pampers produkowana w Europie pochodzi z tej fabryki.

Co istotne, fabryka jest jedynym zakładem P&G produkującym pieluszki dla dzieci w różnym wieku, we wszystkich dostępnych rozmiarach: od -3 dla wcześniaków do rozmiaru 8 Ninjamas dla starszych dzieci, które potrzebują pieluszek ze względu na wymagania zdrowotne.

Pieluszki Pampers dla wcześniaków? Tylko z Targówka

Zakład na Targówku jest jedynym na świecie, który produkuje pieluszki Pampers Preemie Protection dla wcześniaków. Najmniejsza pieluszka, jaka tu powstaje, jest przeznaczona dla dzieci o masie ciała poniżej 500g! Ten specjalistyczny produkt, odpowiadający na szczególne potrzeby wcześniaków (np. wyprofilowany wkład, zapięcie ułatwiające swobodny dostęp medycznej aparatury czy niezwykle delikatny materiał), jest owocem współpracy ekspertów Pampers z pielęgniarkami z Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka (OITN). Firma przekazuje te pieluszki bezpłatnie do oddziałów neonatologicznych w szpitalach położniczych i pediatrycznych w wielu krajach. Tylko w Polsce P&G przekazało już ponad 2,5 miliona sztuk!

Nowoczesne standardy produkcji – pieluszki pod okiem kamer

Fabryka na Targówku to jeden z najnowocześniejszych zakładów koncernu. Cyfrowe rozwiązania najnowszej generacji, takie jak czujniki, systemy wizyjne i “inteligentne rozwiązania” pozwalają skrupulatnie monitorować każdą pieluszkę, która schodzi z linii. To niezbędne, by zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktu, który ma trafić do konsumenta.

Co istotne, warszawski zakład P&G pełni unikalną funkcję lighthouse dla pozostałych fabryk koncernu w zakresie wprowadzania nowych technologii produkcji pieluszek. Tytuł ten oznacza, że to tutaj firma testuje i udoskonala nowe rozwiązania technologiczne, a następnie wdraża je w fabrykach Pampers na całym świecie, m.in. szkoląc inżynierów z ich obsługi.

Fabryka prowadzi również szereg projektów, które umożliwiają jej rozwój w sposób zrównoważony. Wszystkie odpady produkcyjne są przetwarzane lub poddawane recyklingowi. Wprowadza też innowacyjne rozwiązania ograniczające zużycie energii: m.in. odzyskuje ciepło z maszyn i używa go do ogrzewania hal produkcyjnych.

Inspirujące miejsce pracy dla specjalistów wielu dziedzin

To nie tylko zaawansowany technologicznie zakład produkcyjny, ale również nowoczesne miejsce pracy, zapewniające atrakcyjną karierę dla pracowników o różnych profilach. Inżynierowie, managerowie, technicy i specjaliści z wielu innych dziedzin, którzy poszukują dynamicznego środowiska pracy i możliwości korzystania z najnowszych technologii znajdują tutaj ciekawe perspektywy rozwoju. Pracownicy fabryki korzystają m.in. z technologii uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Fabryka jest związana z Targówkiem i aktywnie wspiera lokalną społeczność. Jej pracownicy angażują się w wiele projektów, które niosą pomoc potrzebującym z sąsiedztwa. Od ponad 25 lat prowadzą świąteczną akcję “Choinka Marzeń”, w ramach której spełnili świąteczne marzenia już kilku tysięcy najmłodszych mieszkańców.

Fabryka, jak wszystkie jednostki P&G, to miejsce pracy równych szans. Kobiety stanowią tu ponad 40% kadry menedżerskiej, w ciągu 30 lat jej istnienia trzy razy kierowały nią kobiety.

Wszystko to sprawia, że średni staż pracy w fabryce na Targówku przekracza 20 lat.

30 lat rozwoju, zdobywania nowych rynków i rozwoju karier

Podczas swojej 30-letniej obecności na Targówku, fabryka wielokrotnie unowocześniała swoje linie produkcyjne, wprowadzając setki rewolucyjnych rozwiązań i innowacyjnych produktów. Dziś jest jedną z kluczowych fabryk Pampers na świecie, a z produkowanych w niej pieluszek korzystają miliony dzieci na całym świecie. Stworzyła także miejsce pracy dla specjalistów wielu dziedzin i wspiera lokalną społeczność.

Materiał Promocyjny