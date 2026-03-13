4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Nowoczesne egzoszkielety są elastyczne i lekkie. Ułatwiają pracę już w wielu branżach
Fragment książki Marka Szymaniaka „Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026
Mirek nie wygląda na swoje pięćdziesiąt dwa lata. Wiek zdradza lekka siwizna na skroniach. No i dłonie. Spracowane dźwiganiem, pchaniem, chwytaniem, podnoszeniem. Całe życie pracuje fizycznie. Ostatnie lata – na południu Polski, w fabryce metalowych części i gumowych akcesoriów do wyposażenia samochodów. Wcześniej robił w magazynach, budowlance i jako spawacz.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Jeśli ktoś wychodzi na boisko, na parkiet albo na lodowisko, powinien mieć z tyłu głowy, że może się zdarzyć gro...
USA nie utrzymają jednocześnie dominacji militarnej i gospodarczej. I nie jest to wyłącznie chińska perspektywa.
Pisać tak, żeby dotykać – tym dotknięciem, które zawsze jest wzajemne, jak pocałunek. Dotykać to być dotkniętym....
Jerzy Giedroyc już w latach 70. XX w. marzył o tym, by w Polsce stanął pomnik Petlury. Można byłoby w Roku Jerze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas