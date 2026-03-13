Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”: Aby ludzie nie musieli harować

Sztuczna inteligencja, która ma odmienić życie zawodowe białych kołnierzyków, przyciąga większość uwagi mediów, przesłaniając dziejącą się tuż obok technologiczną rewolucję w pracy fizycznej.

Publikacja: 13.03.2026 14:40

Nowoczesne egzoszkielety są elastyczne i lekkie. Ułatwiają pracę już w wielu branżach

Nowoczesne egzoszkielety są elastyczne i lekkie. Ułatwiają pracę już w wielu branżach

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Marek Szymaniak

Fragment książki Marka Szymaniaka „Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026

Mirek nie wygląda na swoje pięćdziesiąt dwa lata. Wiek zdradza lekka siwizna na skroniach. No i dłonie. Spracowane dźwiganiem, pchaniem, chwytaniem, podnoszeniem. Całe życie pracuje fizycznie. Ostatnie lata – na południu Polski, w fabryce metalowych części i gumowych akcesoriów do wyposażenia samochodów. Wcześniej robił w magazynach, budowlance i jako spawacz.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Kamila Sellier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważ
Plus Minus
Sport nigdy nie był i nie będzie całkowicie bezpieczny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejs
Plus Minus
Piotr Arak: Świat bez hegemona
Jan Maciejewski: Béla, prowadź
Plus Minus
Jan Maciejewski: Béla, prowadź
Jerzy Giedroyć w siedzibie Instytutu Literackiego przy Avenue de Poissy 91, gdzie mieszkał od 1954 r
Plus Minus
Irena Lasota: Wygrywam konkurs na upamiętnienie Jerzego Giedroycia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama