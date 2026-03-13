Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: Béla, prowadź

Pisać tak, żeby dotykać – tym dotknięciem, które zawsze jest wzajemne, jak pocałunek. Dotykać to być dotkniętym. Pisać – to być pisanym.

Publikacja: 13.03.2026 14:20

Jan Maciejewski: Béla, prowadź

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Jan Maciejewski

Może być towarem albo nasionem. To najwyższy dylemat, przed jakim staje, który rozstrzyga o jej losie i żywotności. Może się sprzedać albo wykiełkować. Czasami jedno i drugie, ale te dwie rzeczy wpadają na siebie jak nieznajomi na ruchliwym chodniku. Przepraszają się nawzajem, po czym każdy rusza w swoją stronę. Jeśli jest towarem – schnie jak bułka albo mija jak moda. Gdy wybrała, jej wybrano, los nasiona – może być zdeptana, wyrwana z korzonkami, ścięta, obalona porywistym wiatrem – czeka na nią mnóstwo niebezpieczeństw. Ale też jedna, wyjątkowa, nieporównywalna z niczym nadzieja. Może żyć. Dłużej niż sezon czy dwa. Dłużej niż drzewo. Ale trochę jak ono. Pnąc się do nieba, ciągnąc soki z ziemi. Dając cień wędrowcom, wzbudzając szacunek u przechodniów. I przede wszystkim – poczucie obecności czegoś magicznego w świecie. Każde takie drzewo jest przecież trochę kosmiczne. I każda taka książka ma w sobie coś z Księgi Życia.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Kamila Sellier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważ
Plus Minus
Sport nigdy nie był i nie będzie całkowicie bezpieczny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Nowoczesne egzoszkielety są elastyczne i lekkie. Ułatwiają pracę już w wielu branżach
Plus Minus
„Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”: Aby ludzie nie musieli harować
Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejs
Plus Minus
Piotr Arak: Świat bez hegemona
Jerzy Giedroyć w siedzibie Instytutu Literackiego przy Avenue de Poissy 91, gdzie mieszkał od 1954 r
Plus Minus
Irena Lasota: Wygrywam konkurs na upamiętnienie Jerzego Giedroycia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama