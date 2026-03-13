Rzeczpospolita

Reżyserka Emi Buchwald: Zagrożenie sprawia, że potrzebujemy być bliżej siebie

Przeżywamy rozmaite neurozy i jesteśmy w stanie o tym opowiadać. Starsze pokolenia często wstydziły się przyznać, że nie dają sobie rady ze sobą. My się nie wstydzimy, ale choć analizujemy swoje zachowania, i tak często działamy pod wpływem chwili, intuicji - mówi Emi Buchwald, reżyserka i scenarzystka filmowa.

Publikacja: 13.03.2026 10:50

Reżyserka Emi Buchwald: Zagrożenie sprawia, że potrzebujemy być bliżej siebie

Foto: Janusz Szymański

Barbara Hollender

Sześć nagród dla „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” na festiwalu w Gdyni, w tym dla pani za reżyserię. Paszport Polityki. Doroczna nagroda ministra kultury, 10 nominacji do Orłów i wygrana w kategoriach odkrycie roku i drugoplanowa rola kobieca. Debiutant może chyba dostać zawrotu głowy.

Przyznaję, że intensywność tych wydarzeń jest trochę przytłaczająca. Ale jednocześnie są jak piękny prezent. I – co dla mnie ważne – dostrzegana jest praca całej ekipy. Dużo się mówi o obrazie, muzyce, dźwięku, rolach aktorskich. To wielka radość. Dobrze, że nasz film okazał się tak uniwersalny. Jest listem miłosnym do mojego rodzeństwa. Opierałam się na naszych relacjach i doświadczeniach, a nagle okazało się, że nie jesteśmy tak odrębni i inni. Każdy odbiera ten film inaczej, ale widzowie jakoś się z nim utożsamiają. Nowe i ważne jest dla mnie też to, że wszedł do kin. Wcześniej robiłam projekty krótkometrażowe, wędrowały po festiwalach, były dobrze przyjmowane, ale miały bardzo ograniczoną widownię.

