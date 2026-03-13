Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Prof. Bogdan Góralczyk: Dlaczego Xi Jinping prze do spotkania z Donaldem Trumpem

Najistotniejsze, także dla świata zewnętrznego, są rysowane przez chińskie władze plany dotyczące dalszej ekspansji technologicznej. Zapowiada się dalszy rozwój sztucznej inteligencji, w której Państwo Środka jest już najważniejszym obok USA mocarstwem na globie.

Publikacja: 13.03.2026 06:20

W najbliższej pięciolatce, a nawet dalej – do roku 2030 – Chiny zakładają spowolnienie wzrostu gospo

W najbliższej pięciolatce, a nawet dalej – do roku 2030 – Chiny zakładają spowolnienie wzrostu gospodarczego, nawet poniżej 5 proc. rocznie. Założenia nowego planu zaprezentowano podczas Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych z udziałem prezydenta Chin Xi Jinpinga (na telebimie), które odbyło się 5-9 marca

Foto: EPA/WU HAO/pap

Bogdan Góralczyk

Chiny, Państwo Środka, jak zwykle idą swoją drogą, nie oglądając się na innych. Ostatnia sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), tamtejszego parlamentu, który obradował w dniach 5–9 marca, przyniosła długo oczekiwaną prezentację ambitnych założeń XV już planu pięcioletniego (na lata 2026–2030), choć nadal bez szczegółów. Wskazano cele i kierunki, ale nie konkrety. Przebieg tych obrad po raz kolejny jednoznacznie dowiódł, że Chiny to cywilizacja wsobna, skierowana do środka i skoncentrowana na sobie. Podczas gdy świat dosłownie trzęsie się w posadach, to chińskie władze jak gdyby nigdy nic snują ambitne plany własnego rozwoju, nie zważając na okoliczności zewnętrzne. Pozycjonując się zarazem jako oaza spokoju w tym pełnym zawirowań świecie.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Konrad Szymański: Polska weszła na drogę do polexitu
Plus Minus
Konrad Szymański: Polska weszła na drogę do polexitu
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Teheran
Plus Minus
Jerzy Haszczyński: Trzy przyjaciółki z Teheranu
Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji pras
Plus Minus
Kataryna: SAFE 0 procent, czyli prezydent Karol Nawrocki jak Scarlett O’Hara
Trudno nie mieć wrażenia, że Trump przeszarżował, że tak naprawdę nie miał planu. Bombardowania to m
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Z wielu złych scenariuszy jeden dla Iranu jest najgorszy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama