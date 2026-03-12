Materiał przygotowany przez McDonald's Polska

Ambitne plany marki to duża szansa dla osób, które chciałyby poprowadzić własną restaurację pod złotymi łukami i dołączyć do grona niemal 120 franczyzobiorców McDonald’s.

Oczekiwania wobec kandydatów

Aby zostać franczyzobiorcą McDonald’s, kandydat musi spełnić jasno określone kryteria biznesowe. Sieć jest otwarta na współpracę z osobami, które potrafią skutecznie zarządzać zespołem, podejmować decyzje operacyjne i budować stabilny, długoterminowy model prowadzenia restauracji. Równie ważne jest rozumienie standardów marki oraz umiejętność zarządzania doświadczeniem gościa i pracownika.

Umowa franczyzowa jest zawierana zazwyczaj na 20 lat, dlatego w procesie rekrutacji kluczowe jest właściwe dopasowanie kandydata do modelu operacyjnego McDonald’s, a nie tylko spełnienie wymogów finansowych czy formalnych. McDonald’s nie poszukuje inwestorów pasywnych, lecz licencjobiorców gotowych do codziennego, operacyjnego zaangażowania w prowadzenie restauracji. W praktyce oznacza to m.in. konieczność mieszkania maksymalnie godzinę drogi od restauracji oraz reinwestowania części przychodów w rozwój i modernizację lokalu.

Coraz częściej do grona licencjobiorców McDonald’s dołączają osoby z doświadczeniem korporacyjnym, które chcą zmienić kierunek kariery i są otwarte na nowe wyzwania w branży gastronomicznej. Marka świadomie daje im taką możliwość – cały proces wdrożenia w system odbywa się w ramach intensywnych szkoleń, dlatego wcześniejsze doświadczenie w branży gastronomicznej nie jest obligatoryjne. Proces rekrutacji jest wieloetapowy i obejmuje m.in. rozmowy kwalifikacyjne oraz ocenę kompetencji liderskich. Kandydaci zakwalifikowani do programu szkolenia przechodzą kilkumiesięczny trening wdrożeniowy, podczas którego poznają funkcjonowanie restauracji od podstaw, pracując na wszystkich stanowiskach. Dzięki temu już na starcie mają praktyczną wiedzę o biznesie, rozumieją wartości i strategię marki oraz potrafią zarządzać zespołem i zmianą, co tworzy solidny fundament do skutecznego prowadzenia własnych restauracji.

Po ukończeniu szkolenia nowy franczyzobiorca jest przygotowany do wprowadzenia restauracji pod złotymi łukami. Zawsze obejmuje już istniejący lokal i rozpoczyna współpracę z wyznaczonym Franchisee Business Partnerem, czyli osobą, która łączy funkcję doradcy biznesowego, dba o przestrzeganie standardów oraz koordynuje działania w zakresie strategii operacyjnej. Franczyzobiorca otrzymuje wsparcie w codziennym funkcjonowaniu restauracji i doradztwo na poziomie biznesowym. Franchisee Business Partner pomaga w analizie wyników finansowych, asystuje przy wdrażaniu zmian i pomaga w szkoleniach i budowaniu kompetencji zespołu.

Wraz z rozwojem współpracy franczyzobiorca może przejmować kolejne lokale. Obecnie średnio jeden licencjobiorca zarządza pięcioma restauracjami.

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?

Pierwszy krok obejmuje analizę CV, listu motywacyjnego i formularza zgłoszeniowego kandydatów. Po pozytywnej ocenie następuje pierwsze spotkanie z przedstawicielami Działu Franczyzy McDonald’s, a następnie weryfikacja wymogów formalnych. Drugi etap wiąże się z trzydniową praktyką w restauracji, zakończoną rozmową z kierownictwem McDonald’s, kwalifikującą do kilkumiesięcznego szkolenia. Zwykle w połowie procesu przygotowawczego przyszły licencjobiorca otrzymuje ofertę franczyzy. Po ukończeniu szkolenia, podpisaniu umowy i zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie własnej restauracji.

WIOLETTA SACHAJKO - FRANCZYZOBIORCZYNI McDONALD’S

Franczyzę McDonald's mogę podsumować w kilku słowach: praca z najlepszymi, prestiż i rozwój zarówno ten zawodowy, jak i osobisty. To model oparty na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Patrzymy w tym samym kierunku. Razem realizujemy strategię marki i wspólnie budujemy jej siłę. Franczyza McDonald's to dokładnie to, na co liczyłam i na co się umówiłam. Po prostu lubię ten biznes. Jeśli masz ambicje, chcesz spełniać się zawodowo jako przedsiębiorca ze sprawdzonym partnerem, silną marką, to franczyza McDonald's jest dla ciebie. Zrób pierwszy krok. Złóż aplikację na franczyzobiorcę i dołącz do nas.

Szczegółowe informacje o franczyzie McDonald’s są dostępne na stronie: www.mcdonalds.pl/franczyza/

