Materiał przygotowany przez XTREME FITNESS GYMS

Pierwszy klub Xtreme Fitness Gyms został założony przez Łukasza Dojkę w 2012 roku. Już cztery lata później rozpoczęto dynamiczne skalowanie sprawdzonego modelu biznesowego, co zapoczątkowało intensywny rozwój sieci w całej Polsce. W 2025 roku do franczyzowej koncepcji nowoczesnego klubu fitness dołączyła druga, uzupełniająca marka: Xtreme KiDS – przestrzeń zdrowej i aktywnej zabawy dla dzieci. Dzięki temu oferta została rozszerzona o rozwiązania skierowane również do rodziców, tworząc miejsca wspierające aktywny styl życia. Obecnie na mapie Polski działa ponad 170 punktów Xtreme, a w planach na 2026 rok jest otwarcie ponad 100 lokalizacji w obu konceptach.

– Dekada konsekwentnego skalowania modelu biznesowego, doprowadziła nas na pozycję lidera branży pod względem liczby klubów w Polsce. Był to czas dynamicznego rozwoju, intensywnej pracy nad standaryzacją procesów i doskonalenia operacyjnego. To także dekada bardzo cennych doświadczeń i wielu wyciąganych wniosków. Dzięki temu nasz model biznesowy się sprawdza – jest dopracowany i odporny na wyzwania, które pojawiają się zupełnie naturalnie w trakcie rozwoju. Nasi partnerzy biznesowi mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że mają za sobą zaplecze ekspertów i system, który uwzględnia potencjalne ryzyka i skutecznie im przeciwdziała – mówi James Cotton, prezes zarządu Xtreme Fitness Gyms i Xtreme KiDS.

Biznes pod znaną marką

Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme KiDS wspiera partnerów franczyzowych na każdym etapie – od wyboru odpowiedniej lokalizacji i oceny jej potencjału, przez wsparcie w negocjacjach umowy najmu, po projektowanie i wyposażenie klubu tak, by od samego początku działał sprawnie i na najwyższym poziomie. Model został zaprojektowany w myśl zasady partnerstwa – to centrala bierze odpowiedzialność za przygotowanie partnera do prowadzenia biznesu.

Franczyzobiorcy mogą więc liczyć także na szkolenia z zarządzania i marketingu, wsparcie w rekrutacji i przeszkoleniu pracowników oraz pomoc w przygotowaniu kampanii otwarcia oraz kampanii przedsprzedażowej, dzięki czemu klub czy sala zabaw mogą zarabiać już od pierwszego dnia. Dodatkowo dochodzą: sprawdzony system działania, standardy operacyjne i narzędzia sprzedażowe. Najważniejszym jednak elementem wsparcia jest dedykowany menedżer – pierwszy i stały punkt kontaktu, gotowy doradzić w każdej sytuacji.

– Dzięki szeregowi rozwiązań i dojrzałemu know-how partnerzy Xtreme Brands mogą skupić się na tym, co najważniejsze – budowaniu zespołu, relacji z klientami i rozwoju klubu – mając pewność, że wszystkie kluczowe procesy są sprawdzone i działają bezpiecznie. Takie wsparcie pozwala wejść w biznes z pewnością siebie, nawet jeśli wcześniej nie prowadziło się własnej firmy – podsumowuje James Cotton.

Taki rodzaj holistycznego wsparcia centrali pozwala franczyzobiorcy szybko rozpocząć pełnoprawne funkcjonowanie klubu. Minimalizuje konieczność improwizacji, porządkuje codzienną pracę i skupia się na efektywnej działalności operacyjnej – a to właśnie regularna konsekwencja w dłuższej perspektywie przekłada się na rentowność i sukces całego przedsięwzięcia.

Foto: Xtreme Fitness Gyms

Stabilność modelu Xtreme

Ponad 160 klubów Xtreme Fitness Gyms oraz 12 przestrzeni zdrowej zabawy dla dzieci – Xtreme KiDS – potwierdza efektywność skalowania modelu. To właśnie skala działania Xtreme Brands sprawia, że partnerzy nie muszą projektować wszystkiego od podstaw. Otrzymują gotowe systemy sprzedażowe, narzędzia marketingowe oraz rozwiązania IT – wdrażają standardy, które wypracowane zostały na bazie doświadczeń całej organizacji. Szereg procedur i rozwiązań, które w pojedynkę byłyby niemożliwe lub bardzo trudne do wdrożenia, jest na wyciągnięcie ręki.

Dojrzałość konceptu oraz gotowość do jego dalszego skalowania dają realną przewagę rynkową partnerom franczyzowym. Gotowe procedury, wsparcie zespołu centrali oraz dostęp do narzędzi, które samodzielnie trudno byłoby stworzyć – to jedynie część z nich. Skala staje się siłą napędową – dzięki niej łatwiej wprowadzać usprawnienia, wymieniać się sprawdzonymi rozwiązaniami i zapewniać klientom spójne doświadczenie, niezależnie od tego, w którym klubie się znajdują.

Druga dekada rozwoju

Rok 2026 rozpoczął dla Xtreme Brands kolejny etap intensywnego rozwoju – w planach jest dalsza ekspansja i ponad 100 otwarć w obu konceptach. To naturalny krok dla sieci, która w pierwszej dekadzie skupiła się na budowaniu solidnych fundamentów: procesów, standardów i narzędzi wspierających partnerów na każdym etapie działalności.

– Ambicją Xtreme Brands jest nie tylko dalsze umacnianie pozycji lidera klubów fitness w Polsce, ale też dzielenie się sprawdzonym modelem biznesowym z tymi, którzy marzą o własnej firmie, ale nie chcą zaczynać wszystkiego od zera i narażać się na kosztowne błędy – mówi James Cotton, prezes zarządu Xtreme Brands.

Więcej informacji: www.xtremebrands.pl

Materiał przygotowany przez XTREME FITNESS GYMS