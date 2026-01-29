Materiał przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju

Współczesny rynek pracy przechodzi fascynującą transformację. Jeszcze dekadę temu benefity pracownicze kojarzyły się z kartą sportową i opieką medyczną. Dziś, jak pokazują najnowsze badania, walutą, o którą zabiegają pracownicy, jest poczucie sensu i sprawczości. Firmy z aktywnymi programami społecznymi notują wyższą produktywność oraz wzrost kompetencji liderskich, a także znacznie wyższą lojalność i retencję pracowników.

PFR: Lider, który angażuje

Polski Fundusz Rozwoju, będąc jedną z kluczowych instytucji rozwoju w Polsce, od lat udowadnia, że misja publiczna i zaangażowanie społeczne pracowników to integralne elementy strategii. W 2025 roku pracownicy GK PFR wypracowali łącznie 1296 godzin wolontariatu. Jednak to nie sama suma godzin jest tu najważniejszym wskaźnikiem, lecz skala zaangażowania ludzi. W inicjatywy społeczne włączył się niemal co czwarty pracownik grupy kapitałowej, czyli 24 proc. zatrudnionych. To wynik pozycjonujący spółkę powyżej średniej rynkowej, która wynosi 22 proc., co odpowiada statystycznie co piątemu pracownikowi. Dynamika ta potwierdza skuteczność mobilizacji zespołu oraz dowodzi, że w PFR kultura pomagania nie jest akcyjna, lecz systemowa.

Jan Domanik, Chief Sustainability Officer w PFR

ESG filarem strategii GK PFR

Wolontariat w PFR nie jest działaniem ad hoc. Strategia grupy kapitałowej ustanawia CSR jako jeden ze strategicznych celów działania.

Jak podkreśla Jan Domanik, Chief Sustainability Officer w PFR:

„Wolontariat w PFR jest wyjątkowy, ponieważ nie traktujemy go jako dodatku do naszej działalności, ale jako naturalne przedłużenie naszej misji publicznej. Jako instytucja rozwoju mamy w DNA wpisaną troskę o odporność gospodarczą i społeczną kraju. Kiedy nasi pracownicy angażują się w pomoc seniorom czy edukację młodzieży, realizują te same kluczowe założenia, które stanowią fundament naszej strategii biznesowej. W ten sposób realizujemy literę »S« w ESG na dwóch poziomach: makro – poprzez miliardowe inwestycje, i mikro – przez tysiące godzin poświęconych na bezpośrednią pomoc potrzebującym. To buduje wiarygodność, która jest kluczowa dla działalności spółki Skarbu Państwa”.

Współpraca Fundacji PFR z Fundacją „Stare Powązki”, która zaowocowała wolontariatem na rzecz ochrony zabytków

Rok pełen dobra

Rok 2025 w GK PFR to kalejdoskop inicjatyw, które łączyły różne formy pomagania, od pracy fizycznej, przez sport, aż po dzielenie się wiedzą ekspercką. Fundacja PFR, koordynująca te działania, zadbała o różnorodność oferty, by każdy pracownik mógł znaleźć obszar bliski swojemu sercu.

Jednym z filarów działalności fundacji od początku jej istnienia jest wolontariat sportowy. W ramach siódmej edycji akcji „Aktywny Wolontariat” pracownicy zamieniali wybiegane i wyjeżdżone kilometry na realne wsparcie finansowe dla organizacji charytatywnych.

Motorem napędowym wielu oddolnych inicjatyw stał się autorski program grantowy Fundacji PFR „Wolontariusze na start”. To on dał przestrzeń na realizację pomysłów rodzących się bezpośrednio w zespołach, które najlepiej diagnozują potrzeby swojego otoczenia. W ramach programu szczególnie mocno wybrzmiało wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych, jednak jego największą wartością okazało się budowanie lokalnych społeczności. Pracownicy PFR nie ograniczają się bowiem do jednorazowych zrywów, lecz cyklicznie wracają do tych samych miejsc i podopiecznych, zamieniając akcyjny wolontariat w trwałe więzi oparte na zaufaniu.

Obok nowych projektów fundamentem wolontariatu w PFR pozostają sprawdzone partnerstwa i dbałość o historię. Pracownicy po raz kolejny udowodnili, że nowoczesny patriotyzm to także troska o miejsca pamięci, angażując się w porządkowanie Starych Powązek w Warszawie. Ten szacunek dla tradycji łączy się z systemowym podejściem do pomagania, widocznym w wieloletnim zaangażowaniu w Szlachetną Paczkę. Projekty partnerskie stanowią stabilną bazę, wokół której budowane są kolejne warstwy zaangażowania społecznego. W rytm życia organizacji na stałe wpisały się również akcje okołoświąteczne, które w PFR mają wymiar budowania więzi międzypokoleniowych. Dwa razy w roku, w czasie bożonarodzeniowym i wielkanocnym, pracownicy wykazują się szczególną wrażliwością na los samotnych seniorów z warszawskiej Pragi-Północ, pakując i przywożąc im paczki z ciepłymi posiłkami i produktami pierwszej potrzeby.

Dopełnieniem drabiny zaangażowania jest wolontariat kompetencyjny, stanowiący najwyższą formę dzielenia się zasobami, czyli eksperckim know-how. W ramach autorskiego projektu SamoDZIELNI pracownicy PFR wykorzystali swoje zawodowe doświadczenie, by ułatwić start w dorosłość młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, wyposażając młodych ludzi w kompetencje niezbędne do budowania stabilnej przyszłości zawodowej i finansowej.

Jakość na światowym poziomie

Rok 2025 potwierdził najwyższe standardy działania Fundacji PFR, która odebrała prestiżowy Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”. Stawia ją to w gronie liderów rynku pod względem standardów zarządzania projektami społecznymi. Kolejnym krokiem było dołączenie do Forum Darczyńców – grona organizacji, dla których transparentność i efektywność filantropii są nadrzędnymi wartościami.

Na arenie międzynarodowej zaangażowanie PFR zostało dostrzeżone przez UN Global Compact Network Polska, agendę ONZ wyznaczającą globalne standardy odpowiedzialnego biznesu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa prezes PFR Piotr Matczuk, który reprezentując spółkę w Komitecie Sterującym Programów UNGC, ma realny wpływ na kształtowanie kierunków polskiej transformacji w duchu ESG. Piotr Matczuk wielokrotnie podkreślał, że w obliczu współczesnych wyzwań kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca trzech sektorów: biznesu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. W tej optyce PFR pełni rolę spoiwa łączącego kapitał publiczny z efektywnością biznesową i wrażliwością społeczną NGO. To systemowe podejście zaowocowało przyznaniem PFR wyróżnienia m.in. za realizację Celu 10. Agendy 2030 (Mniej nierówności), co potwierdza, że inwestycje i programy społeczne grupy kapitałowej realnie przyczyniają się do niwelowania barier i budowania bardziej inkluzywnej gospodarki.

Kapitał, który procentuje

W 2025 roku Polski Fundusz Rozwoju pokazał, że strategia zrównoważonego rozwoju nie jest dokumentem chowanym do szuflady, ale żywym planem działania, realizowanym rękami zaangażowanych pracowników.

W świecie, w którym kapitał szuka bezpiecznych przystani, a pracownicy sensu, model wypracowany przez PFR wydaje się bliski wzorcowemu. Inwestycja w dobro społeczne przynosi zwrot, który widać gołym okiem, w motywacji zespołu i budowaniu silniejszego, bardziej solidarnego społeczeństwa.

„Naszą ambicją na lata 2026–2030 jest nie tylko utrzymanie pozycji lidera inwestycji, ale bycie »Partnerem pierwszego wyboru« również w obszarze społecznym. Chcemy, aby każda złotówka zainwestowana przez PFR niosła za sobą wartość dodaną dla społeczeństwa. Wolontariat pracowniczy jest najlepszym dowodem na to, że za wielkimi projektami infrastrukturalnymi stoją ludzie, którzy rozumieją, że rozwój gospodarczy musi iść w parze z rozwojem społecznym” – podsumował Jan Domanik, CSO w PFR.

Rosnący trend na pomaganie w PFR nie jest chwilową modą, lecz stałym elementem kultury organizacyjnej.

Oliwia Łapka Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

