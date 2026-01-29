Materiał przygotowany przez firmę JYSK POLSKA

Zrównoważony rozwój traktujemy jako realny element przewagi konkurencyjnej, a nie wyłącznie zobowiązanie wizerunkowe. Strategia „Świetna oferta dla pokoleń” porządkuje nasze działania i jasno określa, gdzie chcemy być za kilka i kilkanaście lat – zarówno jako firma handlowa, jak i pracodawca – podkreśla Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK w Polsce.

W obszarze produktów JYSK realizuje politykę odpowiedzialnej certyfikacji surowców. Już dziś 100 proc. drewna wykorzystywanego w asortymencie pochodzi z certyfikowanych źródeł FSC® lub z recyklingu. Duża część asortymentu JYSK, taka jak pościel, ręczniki, kołdry, poduszki i koce, zawiera bawełnę. Od stycznia 2025 roku nowo zakupiona bawełna wykorzystywana w produktach tekstylnych JYSK pochodzi tylko ze zrównoważonych, a nie z konwencjonalnych upraw bawełny w ramach współpracy w inicjatywie Better Cotton. Systematycznie rośnie również udział materiałów z recyklingu w meblach i dodatkach do wnętrz, co pozwala ograniczać presję na zasoby naturalne bez podnoszenia cen dla klientów.

Równolegle JYSK realizuje cele klimatyczne, dążąc do znaczącego ograniczenia emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości. W polskich sklepach i centrach dystrybucyjnych wdrażane jest energooszczędne oświetlenie LED, nowoczesne systemy HVAC oraz rozwiązania ograniczające zużycie wody. Coraz większa część energii pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł, a opakowania produktów projektowane są w duchu „less is more”, poprzez redukcję plastiku (wyeliminowane zostały plastikowe opakowania, jak i aluminiowe dodatki) i zwiększanie możliwość recyklingu.

Zrównoważony rozwój to jednak nie tylko środowisko – to przede wszystkim ludzie. W Polsce JYSK zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w sklepach, administracji, centrum usług wspólnych czy centrum dystrybucji, oferując im stabilne warunki pracy, jasne ścieżki rozwoju oraz programy szkoleniowe, które wspierają zarówno kompetencje zawodowe, jak i dobrostan psychiczny.

W ramach awansów wewnętrznych blisko 80 proc. awansów na stanowiska kierownika sklepu i zastępcy kierownika sklepu wynika z promocji wewnętrznych. Firma promuje kulturę otwartości i wzajemnego szacunku, a także wspiera inicjatywy wellbeingowe i rozszerza ofertę benefitów, m.in. uruchamiając platformę wsparcia psychologicznego oraz finansowo-prawnego dla wszystkich pracowników, a także przeznaczony ku temu program wellbeing „JYSK Active”.

Jako odpowiedzialny pracodawca JYSK angażuje się również społecznie. W Polsce współpracując z organizacjami pomocowymi: fundacjami, stowarzyszeniami, hospicjami, m.in. takimi jak UNICEF, Wioski Dziecięce SOS czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Firma wspiera lokalne inicjatywy, zwłaszcza w miastach i miejscowościach, gdzie zlokalizowane są sklepy, oraz reaguje na sytuacje kryzysowe, przekazując produkty i środki finansowe tam, gdzie są najbardziej potrzebne – chociażby podczas powodzi w 2024 roku.

Działając w ponad 300 lokalizacjach w całej Polsce, czujemy realną odpowiedzialność za społeczności, w których jesteśmy obecni. Chcemy, by JYSK był postrzegany nie tylko jako sieć handlowa, ale także jako stabilny i wiarygodny partner lokalny. Wierzymy, że duża firma ma szczególną rolę do odegrania w budowaniu solidarności i zaufania społecznego – podkreśla Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK Polska.

Zrównoważony rozwój to proces, który wymaga konsekwencji i odwagi w podejmowaniu decyzji. W JYSK jest duża wiara w to, że to jedyna droga, by łączyć sukces biznesowy z odpowiedzialnością społeczną.

Naszym celem jest nie tylko dalszy rozwój sieci sklepów w Polsce, lecz także wzmacnianie pozytywnego wpływu, jaki wywieramy na otoczenie. Chcemy, by klienci, wybierając JYSK, mieli pewność, że stoją za tym konkretne działania: certyfikowane produkty, odpowiedzialne łańcuchy dostaw, troska o klimat i realne wsparcie dla pracowników – dodaje Sylwia Filimon.

