Dominika Szczepłek
Polski Fundusz Rozwoju ogłosił ostatnio nową strategię. To pierwsza strategia w ramie ESG. Jaką rolę w ekosystemie PFR pełni Fundacja PFR?
Dominika Szczepłek: Fundacja PFR została powołana w 2018 roku jako społeczny filar działalności Polskiego Funduszu Rozwoju. Przyjęta Strategia PFR na lata 2026–2030 po raz pierwszy integruje ESG z pięcioma filarami rozwoju: odpornością gospodarczą, innowacjami, konkurencyjnością, bezpieczeństwem finansowym i transformacją energetyczną. Działania i cele Fundacji PFR naturalnie wpisują się zarówno w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, jak i w społeczny wymiar ESG – „S” szeroko rozumiany jako wpływ na społeczeństwo, ale też na wewnętrzne funkcjonowanie organizacji.
Fundacja ściśle współpracuje ze wszystkimi podmiotami Grupy Kapitałowej PFR, koordynując wspólne inicjatywy, np. wolontariat pracowniczy, i realizując własne projekty społeczne.
W ubiegłym roku została pani członkinią zarządu fundacji i dziś wytycza kierunki jej rozwoju. Jaka jest pani wizja?
Misją Fundacji PFR jest wzmacnianie spójności społecznej poprzez projekty wspierające edukację cyfrową – w tym opartą na metodyce STEAM – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz działania na rzecz grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat jesteśmy także liderem działań w obszarze edukacji ekonomicznej.
Duży nacisk kładziemy na wsparcie społeczności lokalnych w całej Polsce, w szczególności tych funkcjonujących w otoczeniu inwestycji Grupy Kapitałowej PFR, których – wraz z realizacją strategii GK PFR na lata 2026–2030 – będzie przybywać.
Szczególnie zależy mi na docieraniu do grup zagrożonych wykluczeniem wynikającym z sytuacji ekonomicznej, brakiem dostępu do różnych dóbr i edukacji czy z miejscem zamieszkania. W tym roku chcemy dotrzeć z projektami edukacyjnymi do szkół z małych miejscowości, które na co dzień nie mają dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej.
Czy ogłoszona w ubiegłym roku współpraca z Fundacją SpeakLeash (Bielik) jest jednym z działań wpisujących się w wizję fundacji?
Zdecydowanie tak. Współczesny świat to ekosystem, w którym sfera cyfrowa i materialna przenikają się coraz silniej. Coraz trudniej funkcjonować w rzeczywistości offline bez kompetencji cyfrowych – szczególnie w dobie rozwoju LLM-ów i sztucznej inteligencji.
W Polsce znamy dane o adaptacji AI w korporacjach m.in. dzięki badaniom Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, ale wciąż brakuje wiedzy o tym, jak z nowymi technologiami radzą sobie zwykli obywatele i jak pogłębia się luka cyfrowa w erze AI. W Fundacji PFR staramy się budować kapitał cyfrowy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem poprzez takie projekty jak Obywatel Bielik czy inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami.
Współpraca z Fundacją SpeakLeash – twórcami polskiego modelu językowego Bielik – doskonale wpisuje się w tę wizję. Chcemy odpowiadać na bieżące potrzeby, m.in. wspierając działania polegające na dostarczaniu modelom językowym wartościowych treści, istotnych zarówno z perspektywy polskich regionów, jak i szerzej – europejskiej.
Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami – szczegóły będą sukcesywnie pojawiać się na stronie www.fundacjapfr.pl. Naszą ambicją jest nie tylko zmniejszanie luki cyfrowej, ale także budowanie odporności społecznej w erze AI.
Które działania Fundacji PFR można uznać za flagowe? Z czego jest pani najbardziej dumna?
Jestem dumna przede wszystkim z synergii naszych inicjatyw – z tego, że działania fundacji nie są oderwanymi projektami, lecz spójnym ekosystemem, który realnie zmienia życie ludzi. W filantropii ostatecznie zawsze chodzi o człowieka i o realny wpływ.
Nasze flagowe programy to te, które wyrównują szanse: od edukacji cyfrowej, przez aktywizację zawodową, po wsparcie finansowe organizacji społecznych, dzięki któremu możliwa jest poprawa warunków życia konkretnych osób i społeczności.
Dobrym przykładem jest program „Aktywny Wolontariat”, który co roku angażuje w Grupie Kapitałowej PFR około 300 uczestników – to blisko połowa pracowników. Uczestnicy zamieniają przebiegnięte i przejechane kilometry na realne wsparcie finansowe dla organizacji społecznych. To projekt, który jednocześnie buduje kapitał społeczny, promuje zdrowy styl życia i przyczynia się do redukcji emisji CO2, zachęcając do wyboru np. roweru zamiast samochodu.
Dominika Szczepłek, to menedżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem w CSR, komunikacji korporacyjnej, event marketingu i współpracy z NGO.
Z Polskim Funduszem Rozwoju i Fundacją PFR związana od 2018 roku, gdzie jako członkini zarządu od 2025 roku kieruje inicjatywami społecznymi w ramach strategii ESG.
Wcześniej zdobywała doświadczenie, realizując strategie CSR w dużych grupach kapitałowych oraz koordynując międzynarodowe projekty społeczne dla kluczowych organizacji społecznych w Polsce.
Jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, z podyplomowym wykształceniem w marketingu sportu oraz zarządzaniu obszarami CSR i ESG; posiada certyfikaty w zakresie project management.
