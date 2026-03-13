Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: SAFE 0 procent, czyli prezydent Karol Nawrocki jak Scarlett O’Hara

Mariusz Błaszczak: „Fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub przekazane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego”.

Publikacja: 13.03.2026 07:20

Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji pras

Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Sadło

Ten wpis byłego ministra obrony z września 2025 r. nie dotyczył bynajmniej prezydenckiej „alternatywy” dla unijnej pożyczki, bo o tej nikt jeszcze wtedy nie mówił, tylko oryginalnego programu SAFE. Jeśli niecałe pół roku temu Mariusz Błaszczak, który choćby z racji pełnionej wcześniej funkcji ministra obrony powinien się bardzo dobrze orientować w planach zakupowych polskiej armii i sposobie ich finansowania, nie tylko nie widział żadnego zagrożenia w unijnej pożyczce, ale wręcz domagał się jak najszybszego sięgnięcia po nią, to znaczy, że prawdziwym problemem nigdy nie była ani sama konstrukcja programu SAFE, ani warunki unijnej pożyczki, która miała sfinansować koszty zakupu uzbrojenia. Wszystkie rzekome problemy z programem SAFE zostały wymyślone na poczekaniu, w pośpiechu tak wielkim, że pisząc te słowa znam już prezydencki projekt ustawy wprowadzającej „polski” SAFE 0 proc., ale prezes Narodowego Banku Polskiego nie zdążył jeszcze przedstawić sposobu wygenerowania potrzebnych na zbrojeniowe zakupy 185 mld. Co zatem wydarzyło się między wrześniem a marcem, że pożyczka, która była szansą na rozwój armii nagle stała się zagrożeniem dla naszego budżetu i suwerenności? Czyżby chodziło o to, że – jak deklaruje rząd – aż 89 proc. środków z SAFE zostanie zainwestowane w Polsce, a z inwestycji zagranicznych pierwszeństwo będą miały producenci unijni, a Błaszczak wyskoczył przed szereg chwaląc plany wydania środków w Polsce?

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Konrad Szymański: Polska weszła na drogę do polexitu
Plus Minus
Konrad Szymański: Polska weszła na drogę do polexitu
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Teheran
Plus Minus
Jerzy Haszczyński: Trzy przyjaciółki z Teheranu
Trudno nie mieć wrażenia, że Trump przeszarżował, że tak naprawdę nie miał planu. Bombardowania to m
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Z wielu złych scenariuszy jeden dla Iranu jest najgorszy
W najbliższej pięciolatce, a nawet dalej – do roku 2030 – Chiny zakładają spowolnienie wzrostu gospo
Plus Minus
Prof. Bogdan Góralczyk: Dlaczego Xi Jinping prze do spotkania z Donaldem Trumpem
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama