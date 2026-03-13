4 zł tygodniowo przez rok !
Teheran
Były trzy przyjaciółki. Dwie dekady temu wspierały się w walce przeciw irańskiemu reżimowi, który wówczas też był represyjny – dlatego walczyły – ale mniej krwawy niż na początku tego roku, kiedy w ciągu jednego dnia zabijał setki uczestników protestów.
Drogi przyjaciółek się rozeszły. Jedna wyemigrowała do Europy. Stamtąd nagłaśnia zbrodnie reżimu, przypomina o jego ofiarach. Druga nie zdołała wyemigrować. Trafiała do więzienia, poglądów nie zmieniła. Trzecia nie chciała wyemigrować, pogodziła się z życiem w państwie ajatollahów. I ma za złe tej pierwszej, że z zagranicy opluwa Iran. Nie chce już od niej odbierać telefonów.
Czy chcemy okaleczonego irańskiego państwa? Dawnego mocarstwa Achemenidów zamienionego w pustynię?
