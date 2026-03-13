Wiceprezes PiS, kandydat ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek
Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent miał czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 12 marca ogłosił w orędziu, że ustawy nie podpisze (co oznacza weto).
Zapowiedziane przez prezydenta weto wywołało ostrą reakcję polityków opozycji. Poseł PiS Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera, ocenił, że decyzja głowy państwa „zablokowała możliwość zaciągnięcia nieuczciwej niemiecko-brukselskiej chwilówki”, a rząd powinien natychmiast sięgnąć po środki, które – jak twierdzi – są dostępne w Polsce.
Podczas porannej konferencji prasowej przed zwołanym pilnie przez Donalda Tuska posiedzeniem rządu, przekonywał, że Polska potrzebuje natychmiastowych inwestycji w sprzęt wojskowy.
– Na stole leżą pieniądze, które są natychmiast do wykorzystania i są nam konieczne. To 185 miliardów złotych, które pozwolą kupić sprzęt potrzebny do odstraszania rosyjskiego agresora i zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom – mówił.
Jak podkreślił, środki miałyby umożliwić szybkie zakupy uzbrojenia tam, gdzie jest ono dostępne na świecie.
Program SAFE
Czarnek określił planowane finansowanie w ramach programu SAFE jako „niemiecko-brukselską chwilówkę”, która – jego zdaniem – miałaby być zaciągnięta na niejasnych i niekorzystnych dla Polski warunkach.
W jego ocenie decyzja prezydenta o wecie uniemożliwiła zawarcie takiej umowy. – Nie można już wziąć legalnie tej chwilówki na nieznanych warunkach, ale natychmiast trzeba skorzystać z pieniędzy przygotowanych przez Narodowy Bank Polski – powiedział.
W jego ocenie środki te miałyby być dostępne „bez warunkowości, bez oprocentowania i bez konieczności zwrotu”.
Poseł PiS zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli rządu, większości parlamentarnej i marszałka Sejmu. – Apeluję do pana Włodzimierza Czarzastego i do pana Donalda Tuska o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad projektem ustawy prezydenckiej – powiedział.
Podkreślił przy tym, że parlament powinien rozpocząć prace nad nowymi rozwiązaniami jeszcze w najbliższych dniach, nawet kosztem weekendowych obrad.
W swojej wypowiedzi Czarnek ostrzegł również rząd przed próbą obejścia prezydenckiego weta poprzez decyzję Rady Ministrów.
Polityk PiS stwierdził, że ewentualne działania zmierzające do zaciągnięcia finansowania mimo sprzeciwu prezydenta mogłyby skutkować odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu.
– Tu nie ma miękkiej gry, bo chodzi o bezpieczeństwo Polaków – podkreślił.
